Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

Сільрада

ПОШТА

ФОП Остапюк магазин

ФАП с.Бубнів

вул. Шевченка, вул.Центральна, вул.Світла, вул.Залізнична 1-15

2.10:00-16:00

Митний пост

Музей

Павільйон м. Устилуг

м. Устилуг

м. Устилуг

магазин Максим Устилуг

вул. Чумовицького, Набережна,

Левченка, Лєвінцова 45-59

м. Устилуг вул. Лєвінцова

3. РП-286

II-СШ 0,4 кВ 10:00-17:00 м.Вол-Волинський

Вул. І.Богуна

Довженка, Н.Літописця, Зимнівська 5-7



Горохівський район



1.9.00 – 17.00

с.Шклінь: вул. Л.Українки



Іваничівський район



1. 9:30-16:30

с. Грибовиця, вул. Шкільна

2. 9:30-16:30

ФОП Швигар

смт. Іваничі, вул. Залізнична



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-313 10:00 - 17:00 Відсутні с.Стобихівка, вул.Хутірська

2. ПЛ-0,4 кВ Л-9, Л-10 ЗТП-17 09:00 - 16:30 ФОП Лахай Віктор Андрійович, Ресторан Кальвадос (ФОП Богач Валентин Анатолійович). м.Камінь-Каширський, вул.Ватутіна

3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 10:00 - 13:00 Укрпошта, сільська рада, бібліотека, будинок культури, ФАП, м-н «Гостинець» с.Воєгоще, вул.Центральна.

4. ПЛі-0,4 кВ Л-4 КТП-347 14:00 - 16:00 Водонапірна башня с.Полиці, вул.Волі, вул.Сосногруд,

вул. Шкільна



Ківерцівський район



1. 9:00-17:00 СТ"Вишенька"

с.Вишнів

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-160 9:00-17:00 ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин

УДППЗ "Укрпошта" с.Омельне

вул.Центральна,

вул. Поліська

вул. Польова

вул. Гвардійська

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-371 9:00-17:00 смт.Цумань

вул.Терешкової,

вул.Корольова,

вул.О.Кошового,

вул. Незалежності

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-39 9:00-17:00 с. Діброва – церква

ФОП Кузьмич В.А. - магазин

ОК "Нова діброва" – дачний масив с.Діброва

вул.Козацька,

вул.Лісна,



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ФОП Лисюк І.Г

ФОП Демчук Н.М

ФОП Мороз Л.В

ФОП Солов"янчук О.Б

Управління капітального будівництва та

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель вул..Бойка, вул..Грабовського, вул..Шишкіна, вул..Шептицького, вул..Симоненка,

2. ПЛ-0,4кВ КТП-270 9:00-17:00 Зеленська сільська Рада

Ф.О. Була В.П

ФОП Пініс І.О

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Волинська філія

Свято-Покровська релігійна громада Української Православної церкви –Київський патріархат

с.Зелена вул.Ковельська, вул.Радянська.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. 09:00-17:00

вул. Гнідавська 1-23, 2-16,

2. 13:30-17:00

Бойлерна ввід №1

Ательє «Молодіжна мода»

вул. Писаревського 4 ввід №1

вул. Писаревського 6 ввід №1

вул. Відродження 26б ввід №1

вул. Відродження 30 ввід №1



Луцький район



1. 10:00-17:00

ФОП Кіндер В.В.,

ФОП Шикун О.Є.,

«Захід-Пром-Пак»

с.Рованці вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська,Волинська, Заповітна.



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-0.4 КТП-128 9:00-17:00

с.Скиби

2. ПЛ-0.4 ЗТП-379 9:00-17:00 смт.Шацьк вул..Садова

3. ПЛ-0.4 КТП-200 9:00-17:00 с.Голядин



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с.Судче вул.Прогінська



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. 8:00-17:00

м.Нововолинськ: пров.Мирний 19,20; Зелена 53-63, 52-72; Б.Хмельницького 22; Миру 11-27, 10-22; Сковороди 11, 22; Куліша 2-6; вул.Сонячна 8-12, 9.



Ратнівський район



1. КТП-23 11:00-16:00

Фізична особа-підприємець Супрунюк Сергій Миколаєвич

Фізична особа-підприємець Видрич Микола Олексійович

с.Велимче

2. ПЛ-10кВ Л75-04 від КР-190 10:00-16:30 Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна

СВК "Колос"

Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна Частково с.Сільця



Рожищенський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Старовижівський район



1. КТП-257 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Незалежності від 1-21 будинок, Зелена, Робітнича з 2-52 будинок.

2. КТП-75 10:00-17:00 с.Хотівель



Турійський район



1. 10:00-17:00

ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин,Новосілківська с/р – адмінприміщення, ФАП, клуб, АТС, дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк»- контора, ФОП Янюк В.С.- магазин, пункт прийому молока, СВК «Маяк»- КЗС, башта, ФОП Янюк - пилорама с.Комарів, Новосілки

2. ПЛ-0,4кВ

КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00СільрадаПОШТАФОП Остапюк магазинФАП с.Бубніввул. Шевченка, вул.Центральна, вул.Світла, вул.Залізнична 1-152.10:00-16:00Митний постМузейПавільйон м. Устилугм. Устилугм. Устилугмагазин Максим Устилугвул. Чумовицького, Набережна,Левченка, Лєвінцова 45-59м. Устилуг вул. Лєвінцова3. РП-286II-СШ 0,4 кВ 10:00-17:00 м.Вол-ВолинськийВул. І.БогунаДовженка, Н.Літописця, Зимнівська 5-71.9.00 – 17.00с.Шклінь: вул. Л.Українки1. 9:30-16:30с. Грибовиця, вул. Шкільна2. 9:30-16:30ФОП Швигарсмт. Іваничі, вул. Залізнична1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-313 10:00 - 17:00 Відсутні с.Стобихівка, вул.Хутірська2. ПЛ-0,4 кВ Л-9, Л-10 ЗТП-17 09:00 - 16:30 ФОП Лахай Віктор Андрійович, Ресторан Кальвадос (ФОП Богач Валентин Анатолійович). м.Камінь-Каширський, вул.Ватутіна3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-43 10:00 - 13:00 Укрпошта, сільська рада, бібліотека, будинок культури, ФАП, м-н «Гостинець» с.Воєгоще, вул.Центральна.4. ПЛі-0,4 кВ Л-4 КТП-347 14:00 - 16:00 Водонапірна башня с.Полиці, вул.Волі, вул.Сосногруд,вул. Шкільна1. 9:00-17:00 СТ"Вишенька"с.Вишнів2. ПЛ-0,4 кВ КТП-160 9:00-17:00 ФОП Козак Сергій Леонідович - магазинУДППЗ "Укрпошта" с.Омельневул.Центральна,вул. Поліськавул. Польовавул. Гвардійська3. ПЛ-0,4 кВ КТП-371 9:00-17:00 смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул. Незалежності4. ПЛ-0,4 кВ КТП-39 9:00-17:00 с. Діброва – церкваФОП Кузьмич В.А. - магазинОК "Нова діброва" – дачний масив с.Дібровавул.Козацька,вул.Лісна,1. 9:00-17:00ФОП Лисюк І.ГФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.БУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель вул..Бойка, вул..Грабовського, вул..Шишкіна, вул..Шептицького, вул..Симоненка,2. ПЛ-0,4кВ КТП-270 9:00-17:00 Зеленська сільська РадаФ.О. Була В.ПФОП Пініс І.ОПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяСвято-Покровська релігійна громада Української Православної церкви –Київський патріархатс.Зелена вул.Ковельська, вул.Радянська.Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00вул. Гнідавська 1-23, 2-16,2. 13:30-17:00Бойлерна ввід №1Ательє «Молодіжна мода»вул. Писаревського 4 ввід №1вул. Писаревського 6 ввід №1вул. Відродження 26б ввід №1вул. Відродження 30 ввід №11. 10:00-17:00ФОП Кіндер В.В.,ФОП Шикун О.Є.,«Захід-Пром-Пак»с.Рованці вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська,Волинська, Заповітна.1. ПЛ-0.4 КТП-128 9:00-17:00с.Скиби2. ПЛ-0.4 ЗТП-379 9:00-17:00 смт.Шацьк вул..Садова3. ПЛ-0.4 КТП-200 9:00-17:00 с.Голядин1. 10:00-17:00с.Судче вул.ПрогінськаВимкнень споживачів не заплановано1. 8:00-17:00м.Нововолинськ: пров.Мирний 19,20; Зелена 53-63, 52-72; Б.Хмельницького 22; Миру 11-27, 10-22; Сковороди 11, 22; Куліша 2-6; вул.Сонячна 8-12, 9.1. КТП-23 11:00-16:00Фізична особа-підприємець Супрунюк Сергій МиколаєвичФізична особа-підприємець Видрич Микола Олексійовичс.Велимче2. ПЛ-10кВ Л75-04 від КР-190 10:00-16:30 Фізична особа Аврамук Богдан ОлександровичКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФізична особа підприємець Литвинець Катерина ВасилівнаСВК "Колос"Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областіПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філіяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила МиколаївнаКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна Частково с.СільцяВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-257 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Незалежності від 1-21 будинок, Зелена, Робітнича з 2-52 будинок.2. КТП-75 10:00-17:00 с.Хотівель1. 10:00-17:00ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин,Новосілківська с/р – адмінприміщення, ФАП, клуб, АТС, дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк»- контора, ФОП Янюк В.С.- магазин, пункт прийому молока, СВК «Маяк»- КЗС, башта, ФОП Янюк - пилорама с.Комарів, Новосілки2. ПЛ-0,4кВКТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів

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