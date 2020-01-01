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СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО

СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
Служба безпеки України викрила на Рівненщині посадовців одного з прикордонних пунктів на систематичному «кришуванні» незаконного переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

Сспецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну, - йдеться на сайті СБУ.

Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий «зелений кордон». Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни.

Правоохоронці задокументували низку епізодів протиправної діяльності, зокрема отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.

Декількох фігурантів затримали під час надання хабара за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

За результатами проведених слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучили понад 75 тисяч пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва.

Наразі тривають слідчі дії.


СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО
СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: контрабанда, сигарети, СБУ
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