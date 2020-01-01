СБУ викрила прикордонників на «кришуванні» контрабанди з Білорусі. ФОТО. ВІДЕО





Сспецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну, - йдеться на сайті



Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий «зелений кордон». Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни.



Правоохоронці задокументували низку епізодів протиправної діяльності, зокрема отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.



Декількох фігурантів затримали під час надання хабара за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.



За результатами проведених слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучили понад 75 тисяч пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва.



Наразі тривають слідчі дії.







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