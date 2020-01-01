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Протягом трьох днів у супермаркетах Луцька триватиме благодійна акція

Протягом трьох днів у супермаркетах Луцька триватиме благодійна акція
Волинська обласна громадська організація «Ми плюс» спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради вже 15-й рік поспіль організовує благодійну акцію «Чужих дітей не буває».

Цьогоріч вона триватиме 16-18 грудня, повідомляють організатори.

У рамках цієї акції у великих супермаркетах міста кожен покупець матиме змогу придбати будь-який товар і пожертвувати його для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, неблагополучним сім'ям, людям похилого віку та іншим людям, які опинились у складних життєвих ситуаціях.

Солодощі, іграшки, товари побутового вжитку, продукти довготривалого терміну зберігання – усе це може подарувати радість людям, які цього так потребують.

Участь у благодійній акції, зокрема, беруть такі супермаркети, як «Там Там», «Наш Край», «SPAR», «TOR-BA».

Протягом трьох днів у супермаркетах Луцька триватиме благодійна акція






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Теги: благодійність, Луцьк, супермаркети
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