У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*





Про це інформує адміністрація закладу.



«Перевіряйте бонуси на



Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «PremierCity» нагадують волинянам, що квитки або смаколики у кінотеатрі можна придбати за бонуси.Про це інформує адміністрація закладу.«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру , приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.

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