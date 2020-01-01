У Рівному на території школи бус збив дитину
Сьогодні, 13:15
У Рівному школяра збив автомобіль.
ДТП трапилася близько дев’ятої години ранку на вулиці Данила Галицького на території школи, - пише Рівне вечірнє.
Встановили, що 59-річний водій Renault Trafic виїжджав з території школи та наїхав на семирічного хлопчика.
"Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні із переломами руки та ноги", - уточнює поліція.
Нагадаємо, що нещодавно у Клевані поблизу школи на смерть збили 8-річного хлопчика.
Відео ДТП можна перегнянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/CIz5c7TAxrQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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ДТП трапилася близько дев’ятої години ранку на вулиці Данила Галицького на території школи, - пише Рівне вечірнє.
Встановили, що 59-річний водій Renault Trafic виїжджав з території школи та наїхав на семирічного хлопчика.
"Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні із переломами руки та ноги", - уточнює поліція.
Нагадаємо, що нещодавно у Клевані поблизу школи на смерть збили 8-річного хлопчика.
Відео ДТП можна перегнянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/CIz5c7TAxrQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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