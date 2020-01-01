У Рівному на території школи бус збив дитину





ДТП трапилася близько дев’ятої години ранку на вулиці Данила Галицького на території школи, - пише Рівне вечірнє.



Встановили, що 59-річний водій Renault Trafic виїжджав з території школи та наїхав на семирічного хлопчика.



"Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні із переломами руки та ноги", - уточнює поліція.



Нагадаємо, що



Відео ДТП можна перегнянути за посиланням:

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