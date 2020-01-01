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У Рівному на території школи бус збив дитину

У Рівному на території школи бус збив дитину
У Рівному школяра збив автомобіль.

ДТП трапилася близько дев’ятої години ранку на вулиці Данила Галицького на території школи, - пише Рівне вечірнє.

Встановили, що 59-річний водій Renault Trafic виїжджав з території школи та наїхав на семирічного хлопчика.

"Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні із переломами руки та ноги", - уточнює поліція.

Нагадаємо, що нещодавно у Клевані поблизу школи на смерть збили 8-річного хлопчика.

Відео ДТП можна перегнянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/CIz5c7TAxrQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

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Теги: Рівне, дитина, аварія, школа
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