У центрі Києва під час мітингу стались сутички між ФОПами та поліцією. ВІДЕО





Коли підприємці зробили спробу встановити намети на Майдані, поліція стала перешкоджати цьому. Правоохоронці відібрали у мітингувальників кілька наметів і викинули їх за паркан. Почалася штовханина, - пише ТСН.



Нині потистояння триває.



Біля будівлі Верховної Ради тисяча активістів руху "SaveФоп" вимагають скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відстрочили до 2022. Мітингувальники перекрили дорогу біля парламенту (по вулиці Михайла Грушевського).



На мітинг у центрі Києва зібралися тисячі підприємців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Майдані Незалежності почалися зіткнення ФОПів і поліції.Коли підприємці зробили спробу встановити намети на Майдані, поліція стала перешкоджати цьому. Правоохоронці відібрали у мітингувальників кілька наметів і викинули їх за паркан. Почалася штовханина, - пише ТСН.Нині потистояння триває.Біля будівлі Верховної Ради тисяча активістів руху "SaveФоп" вимагають скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відстрочили до 2022. Мітингувальники перекрили дорогу біля парламенту (по вулиці Михайла Грушевського).На мітинг у центрі Києва зібралися тисячі підприємців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію