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У центрі Києва під час мітингу стались сутички між ФОПами та поліцією. ВІДЕО

У центрі Києва під час мітингу стались сутички між ФОПами та поліцією. ВІДЕО
У Києві на Майдані Незалежності почалися зіткнення ФОПів і поліції.

Коли підприємці зробили спробу встановити намети на Майдані, поліція стала перешкоджати цьому. Правоохоронці відібрали у мітингувальників кілька наметів і викинули їх за паркан. Почалася штовханина, - пише ТСН.

Нині потистояння триває.

Біля будівлі Верховної Ради тисяча активістів руху "SaveФоп" вимагають скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відстрочили до 2022. Мітингувальники перекрили дорогу біля парламенту (по вулиці Михайла Грушевського).

На мітинг у центрі Києва зібралися тисячі підприємців.



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Теги: Київ, мітинг, сутички, підприємці
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