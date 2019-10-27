вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок

У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок
У 35-річного волинянина Сергія Ленартовича відмовили нирки, він потребує якнайшвидшої пересадки.

Про це у соцмережі повідомила його сестра Галина Ленартович.

Сестра хворого повідомляє, що він – батько трьох дітей, найменшому синові лише 2 роки.

За її словами, Сергій народився, вчився і жив у селищі Ратне, а з 2010 року є жителем села Видраниця Ратнівського району.

«З вересня він змушений їздити у ЦРЛ для проходження 4-годинної процедури гемодіалізу ("апарат штучної нирки"). Гемодіаліз – це не лікування, це лише спосіб продовжити життя, кожна така процедура дуже виснажує організм. Трансплантація нирки – єдиний шанс Сергія на життя! А це все величезна сума грошей, яку наша родина не має, і не під силу зібрати самотужки. Крім операції, сам шлях до трансплантації складний і потребує великих затрат», - пише Галина Ленартович.

Тож родина просить у небайдужих фінансової допомоги.

Реквізити для допомоги: 5168757390989954 Ленартович Галина (рідна сестра Сергія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Ленартович, Галина Ленартович, пересадка, нирки, допомога, Ратне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили канал нелегальної міграції
Сьогодні, 14:03
Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Сьогодні, 13:50
У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок
Сьогодні, 13:42
У центрі Києва під час мітингу стались сутички між ФОПами та поліцією. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
У Рівному на території школи бус збив дитину
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Небайдужі допомогли зібрати кошти на операцію голові жіночої ради з Волині Небайдужі допомогли зібрати кошти на операцію голові жіночої ради з Волині
13 березень, 16:05
Потребує пересадки нирки: закликають допомогти ветерану АТО з Волині Потребує пересадки нирки: закликають допомогти ветерану АТО з Волині
27 жовтень, 2019, 22:45
Волинян, які потребують пересадки нирки, оглянули іноземні лікарі. ВІДЕО Волинян, які потребують пересадки нирки, оглянули іноземні лікарі. ВІДЕО
29 вересень, 2019, 22:20
Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії
26 вересень, 2019, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили канал нелегальної міграції
Сьогодні, 14:03
 0
Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Сьогодні, 13:50
 0
У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок
Сьогодні, 13:42
 0
У центрі Києва під час мітингу стались сутички між ФОПами та поліцією. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
 0
У Рівному на території школи бус збив дитину
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8