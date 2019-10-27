У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок

У 35-річного волинянинавідмовили нирки, він потребує якнайшвидшої пересадки.Про це у соцмережі повідомила його сестраСестра хворого повідомляє, що він – батько трьох дітей, найменшому синові лише 2 роки.За її словами, Сергій народився, вчився і жив у селищі Ратне, а з 2010 року є жителем села Видраниця Ратнівського району.«З вересня він змушений їздити у ЦРЛ для проходження 4-годинної процедури гемодіалізу ("апарат штучної нирки"). Гемодіаліз – це не лікування, це лише спосіб продовжити життя, кожна така процедура дуже виснажує організм. Трансплантація нирки – єдиний шанс Сергія на життя! А це все величезна сума грошей, яку наша родина не має, і не під силу зібрати самотужки. Крім операції, сам шлях до трансплантації складний і потребує великих затрат», - пише Галина Ленартович.Тож родина просить у небайдужих фінансової допомоги.Реквізити для допомоги: 5168757390989954 Ленартович Галина (рідна сестра Сергія).