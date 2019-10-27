У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок
Сьогодні, 13:42
У 35-річного волинянина Сергія Ленартовича відмовили нирки, він потребує якнайшвидшої пересадки.
Про це у соцмережі повідомила його сестра Галина Ленартович.
Сестра хворого повідомляє, що він – батько трьох дітей, найменшому синові лише 2 роки.
За її словами, Сергій народився, вчився і жив у селищі Ратне, а з 2010 року є жителем села Видраниця Ратнівського району.
«З вересня він змушений їздити у ЦРЛ для проходження 4-годинної процедури гемодіалізу ("апарат штучної нирки"). Гемодіаліз – це не лікування, це лише спосіб продовжити життя, кожна така процедура дуже виснажує організм. Трансплантація нирки – єдиний шанс Сергія на життя! А це все величезна сума грошей, яку наша родина не має, і не під силу зібрати самотужки. Крім операції, сам шлях до трансплантації складний і потребує великих затрат», - пише Галина Ленартович.
Тож родина просить у небайдужих фінансової допомоги.
Реквізити для допомоги: 5168757390989954 Ленартович Галина (рідна сестра Сергія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережі повідомила його сестра Галина Ленартович.
Сестра хворого повідомляє, що він – батько трьох дітей, найменшому синові лише 2 роки.
За її словами, Сергій народився, вчився і жив у селищі Ратне, а з 2010 року є жителем села Видраниця Ратнівського району.
«З вересня він змушений їздити у ЦРЛ для проходження 4-годинної процедури гемодіалізу ("апарат штучної нирки"). Гемодіаліз – це не лікування, це лише спосіб продовжити життя, кожна така процедура дуже виснажує організм. Трансплантація нирки – єдиний шанс Сергія на життя! А це все величезна сума грошей, яку наша родина не має, і не під силу зібрати самотужки. Крім операції, сам шлях до трансплантації складний і потребує великих затрат», - пише Галина Ленартович.
Тож родина просить у небайдужих фінансової допомоги.
Реквізити для допомоги: 5168757390989954 Ленартович Галина (рідна сестра Сергія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині викрили канал нелегальної міграції
Сьогодні, 14:03
Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Сьогодні, 13:50
У батька трьох дітей з Волині відмовили обидві нирки: родина благає про порятунок
Сьогодні, 13:42
У Рівному на території школи бус збив дитину
Сьогодні, 13:15