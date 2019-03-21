Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*
Сьогодні, 10:00
Луцька компанія «Intertrade», що займається купівлею, пригоном та розмитненням авто з Америки, оголосила сенсаційний розіграш, у якому пропонує можливість виграти автомобіль.
Про це повідомляють на сторінці компанії у фейсбуці.
Розіграш авто триває з 1 до 31 грудня 2020 року на всій території України. Його умови – доволі прості. Для того, щоб виграти автомобіль, потрібно:
1. Вподобати та підписатись на сторінку «Intertrade авто з США» у фейсбуці
2. Підписатись на групу у Телеграм-каналі
3. Лайкнути та поширити допис у себе на сторінці (сторінка має бути відкритою для поширень і вподобань протягом усього розіграшу).
4. Лайкнути останні п’ять постів на сторінці у Facebook.
5. У коментарях через @ позначити двох друзів.
6. Від одного профілю у Facebook може бути лише один коментар.
Організатори розіграшу наголошують, що профілі лише з розіграшами участі в конкурсі не братимуть. Переможця оберуть рандомно на Новий рік.
Результати розіграшу опублікують на сторінці «Intertrade авто з США» у Facebook.
Контактні дані:
Головний офіс Intertrade: місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4-й поверх).
Офіс зі стоянкою: с . Струмівка, вул. Рівненська, 74а
Відділ продажу компанії Intertrade: +380 (93) 170 73 53
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Для максимальної зручності: майданчик компанії «Intertrade авто з США» – тепер поруч із сервісним центром
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці компанії у фейсбуці.
Розіграш авто триває з 1 до 31 грудня 2020 року на всій території України. Його умови – доволі прості. Для того, щоб виграти автомобіль, потрібно:
1. Вподобати та підписатись на сторінку «Intertrade авто з США» у фейсбуці
2. Підписатись на групу у Телеграм-каналі
3. Лайкнути та поширити допис у себе на сторінці (сторінка має бути відкритою для поширень і вподобань протягом усього розіграшу).
4. Лайкнути останні п’ять постів на сторінці у Facebook.
5. У коментарях через @ позначити двох друзів.
6. Від одного профілю у Facebook може бути лише один коментар.
Організатори розіграшу наголошують, що профілі лише з розіграшами участі в конкурсі не братимуть. Переможця оберуть рандомно на Новий рік.
Результати розіграшу опублікують на сторінці «Intertrade авто з США» у Facebook.
Контактні дані:
Головний офіс Intertrade: місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4-й поверх).
Офіс зі стоянкою: с . Струмівка, вул. Рівненська, 74а
Відділ продажу компанії Intertrade: +380 (93) 170 73 53
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Для максимальної зручності: майданчик компанії «Intertrade авто з США» – тепер поруч із сервісним центром
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*
Сьогодні, 10:00
Одна смерть і майже 400 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:50
У Струмівці через коротке замикання електромережі горів будинок
Сьогодні, 09:39