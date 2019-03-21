Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*





Про це повідомляють на сторінці компанії у



Розіграш авто триває з 1 до 31 грудня 2020 року на всій території України. Його умови – доволі прості. Для того, щоб виграти автомобіль, потрібно:



1. Вподобати та підписатись на сторінку «Intertrade авто з США» у

2. Підписатись на групу у

3. Лайкнути та поширити допис у себе на сторінці (сторінка має бути відкритою для поширень і вподобань протягом усього розіграшу).

4. Лайкнути останні п’ять постів на сторінці у Facebook.

5. У коментарях через @ позначити двох друзів.

6. Від одного профілю у Facebook може бути лише один коментар.



Організатори розіграшу наголошують, що профілі лише з розіграшами участі в конкурсі не братимуть. Переможця оберуть рандомно на Новий рік.



Результати розіграшу опублікують на сторінці «Intertrade авто з США» у Facebook.



Контактні дані:

Головний офіс Intertrade: місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4-й поверх).

Офіс зі стоянкою: с . Струмівка, вул. Рівненська, 74а

Відділ продажу компанії Intertrade: +380 (93) 170 73 53



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька компанія «Intertrade», що займається купівлею, пригоном та розмитненням авто з Америки, оголосила сенсаційний розіграш, у якому пропонує можливість виграти автомобіль.Про це повідомляють на сторінці компанії у фейсбуці Розіграш авто триває з 1 до 31 грудня 2020 року на всій території України. Його умови – доволі прості. Для того, щоб виграти автомобіль, потрібно:Вподобати та підписатись на сторінку «Intertrade авто з США» у фейсбуці Підписатись на групу у Телеграм-каналі Лайкнути та поширити допис у себе на сторінці (сторінка має бути відкритою для поширень і вподобань протягом усього розіграшу).Лайкнути останні п’ять постів на сторінці у Facebook.У коментарях через @ позначити двох друзів.Від одного профілю у Facebook може бути лише один коментар.Організатори розіграшу наголошують, що профілі лише з розіграшами участі в конкурсі не братимуть. Переможця оберуть рандомно на Новий рік.Результати розіграшу опублікують на сторінці «Intertrade авто з США» у Facebook.

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