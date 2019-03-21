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Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*

Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*
Луцька компанія «Intertrade», що займається купівлею, пригоном та розмитненням авто з Америки, оголосила сенсаційний розіграш, у якому пропонує можливість виграти автомобіль.

Про це повідомляють на сторінці компанії у фейсбуці.

Розіграш авто триває з 1 до 31 грудня 2020 року на всій території України. Його умови – доволі прості. Для того, щоб виграти автомобіль, потрібно:

1. Вподобати та підписатись на сторінку «Intertrade авто з США» у фейсбуці
2. Підписатись на групу у Телеграм-каналі
3. Лайкнути та поширити допис у себе на сторінці (сторінка має бути відкритою для поширень і вподобань протягом усього розіграшу).
4. Лайкнути останні п’ять постів на сторінці у Facebook.
5. У коментарях через @ позначити двох друзів.
6. Від одного профілю у Facebook може бути лише один коментар.

Організатори розіграшу наголошують, що профілі лише з розіграшами участі в конкурсі не братимуть. Переможця оберуть рандомно на Новий рік.

Результати розіграшу опублікують на сторінці «Intertrade авто з США» у Facebook.

Контактні дані:
Головний офіс Intertrade: місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4-й поверх).
Офіс зі стоянкою: с . Струмівка, вул. Рівненська, 74а
Відділ продажу компанії Intertrade: +380 (93) 170 73 53

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Теги: Intertrade, авто, розіграш, Новий рік
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