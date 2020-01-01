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На Волині викрили канал нелегальної міграції

На Волині викрили канал нелегальної міграції
Прикордонники України та Польщі протягом листопада-грудня затримали сімох нелегальних мігрантів – громадян Туреччини. Усі вони мали намір незаконно потрапити до країн ЄС через ділянку кордону в межах Волинської області.

Про це повідомляє прееслужба Луцького прикордонного загону.

Інформують, що оперативники Луцького прикордонного загону встановили, що організував незаконне переправлення турків їхній співвітчизник, який тривалий час проживає на території ЄС.
В рамках взаємодії інформація щодо організатора надана польським правоохоронцям для подальшої реалізації з метою повної ліквідації каналу незаконної міграції.

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Теги: міграція, нелегали, прикордонники, Волинь
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