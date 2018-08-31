вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Керівник облавтодору назвав найгіршу дорогу на Волині

Керівник облавтодору назвав найгіршу дорогу на Волині
Найгірша дорога у Волинській області – в Рожищенському районі.

Про це йшлося 15 грудня під час пресконференції «Підбиття підсумків дорожньо-будівельного сезону 2020 року» в Службі автомобільних доріг у Волинській області, пишуть «Волинські новини».

Як розповів керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, найгірша ситуація в регіоні – з дорогою Т-18-02 Оленівка–Сокіл у Рожищенському районі.

За його словами, плачевний стан автошляху зумовлений тим, що його розбили габаритні вантажівки, котрі перевозять пісок із кар’єрів.

«Там катастрофічна ситуація. Звідки все пішло? Сільський голова підписав угоду, видав дозволи на розробку піщаних кар’єрів, однак не подумав про те, що буде з дорогами. А вантажівки розвалили її вщент. До Оленівки з Рожищ ми зробили ямковий ремонт, де могли. Далі – жах», – зазначив Анатолій Посполітак.

Він додав, що вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію на ремонт 10 кілометрів цієї дороги, однак через бюрократичні перепони і закінчення сезону тендер довелося відмінити. Торги оголосять повторно вже наступного року.

Як зауважив керівник служби автомобільних доріг, незадовільна теж дорога до Великої Осниці Маневицького району.

«Стан дороги до Великої Осниці – це результат підвозу щебню. На М-07 поставили ваговий комплекс, тож усі машини пішли в обхід цим напрямком і розбили дорогу. Цього року в нас Укравтодор збирав інформацію про те, де в області доцільно облаштувати цементно-бетонні покриття, і ми подали цю дорогу (це приблизно 20 кілометрів), адже розуміємо, що щебінь возити продовжуватимуть», – сказав Анатолій Посполітак і додав, що на виїзді з цієї дороги, в Колках, планують встановити майданчик для здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, Анатолій Посполітак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якого "облавтодору"??? Що це за журналістика???
Відповісти
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:17
Керівник облавтодору назвав найгіршу дорогу на Волині
Сьогодні, 14:42
На Волині викрили канал нелегальної міграції
Сьогодні, 14:03
Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг
31 серпень, 2018, 11:15
Схема відкатів на «Великому будівництві»: кого з волинських посадовців і за що затримали Схема відкатів на «Великому будівництві»: кого з волинських посадовців і за що затримали
18 листопад, 09:22
Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
06 листопад, 19:12
Кабмін забрав майже 62 мільйони гривень у онкохворих і віддав їх на львівські дороги Кабмін забрав майже 62 мільйони гривень у онкохворих і віддав їх на львівські дороги
27 жовтень, 14:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:17
 0
Керівник облавтодору назвав найгіршу дорогу на Волині
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині викрили канал нелегальної міграції
Сьогодні, 14:03
 0
Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8