Керівник облавтодору назвав найгіршу дорогу на Волині





Про це йшлося 15 грудня під час пресконференції «Підбиття підсумків дорожньо-будівельного сезону 2020 року» в Службі автомобільних доріг у Волинській області, пишуть



Як розповів керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, найгірша ситуація в регіоні – з дорогою Т-18-02 Оленівка–Сокіл у Рожищенському районі.



За його словами, плачевний стан автошляху зумовлений тим, що його розбили габаритні вантажівки, котрі перевозять пісок із кар’єрів.



«Там катастрофічна ситуація. Звідки все пішло? Сільський голова підписав угоду, видав дозволи на розробку піщаних кар’єрів, однак не подумав про те, що буде з дорогами. А вантажівки розвалили її вщент. До Оленівки з Рожищ ми зробили ямковий ремонт, де могли. Далі – жах», – зазначив Анатолій Посполітак.



Він додав, що вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію на ремонт 10 кілометрів цієї дороги, однак через бюрократичні перепони і закінчення сезону тендер довелося відмінити. Торги оголосять повторно вже наступного року.



Як зауважив керівник служби автомобільних доріг, незадовільна теж дорога до Великої Осниці Маневицького району.



«Стан дороги до Великої Осниці – це результат підвозу щебню. На М-07 поставили ваговий комплекс, тож усі машини пішли в обхід цим напрямком і розбили дорогу. Цього року в нас Укравтодор збирав інформацію про те, де в області доцільно облаштувати цементно-бетонні покриття, і ми подали цю дорогу (це приблизно 20 кілометрів), адже розуміємо, що щебінь возити продовжуватимуть», – сказав Анатолій Посполітак і додав, що на виїзді з цієї дороги, в Колках, планують встановити майданчик для здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів.



Зображення ілюстративне

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