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Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО

Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО
14-річну жительку Луцька правоохоронці розшукали за 800 кілометрів від дому – у Чорноморську.

Про зникнення доньки її мати повідомила луцьким поліцейським 11 грудня, за дві доби після уходу дитини. Зі слів жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не сповіщала, бо та завжди поверталася за кілька годин. Цього ж разу ситуація затягнулася, - інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

Волинські поліцейські встановили маршрут пересування розшукуваної і з’ясували, що вона сіла у фуру дальнобійника, з яким, імовірніше, дісталася до портового містечка на Одещині - Чорноморська. Про свої здогади вони одразу повідомили тамтешнім поліцейським, і ті негайно підключилися до пошуків дитини.

Маючи лише опис вантажівки та водія, поліцейські перевірили десятки фур, що прибули в місто, і врешті їхні зусилля увінчалися успіхом. 12 грудня поліцейські сповістили організаторам розшуку, що знайшли дитину.

Поки за дівчиною їхали рідні, про неї подбали ювенали. Їм вона пояснила, що пішла з дому, бо посварилася зі старшим братом.


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Теги: розшук, дівчина, лучанка
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