Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Сьогодні, 15:47
У Волинську обласну клінічну лікарню прибув новенький комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Попередньо встановити комп’ютерний томограф планують по завершенню будівельних робіт у січні 2021 року. Адже нині тут тривають будівельні роботи з реконструкції приймального відділення.
Реконструкції 7-ми приймальних відділень в області відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачено будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі – придбання комп’ютерного томографа.
Для цього, з держбюджету на Волинь спрямували 56 млн грн, з яких 9,5 – на Волинську обласну лікарню.
Також інформують, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 тис. грн на приймальне відділення ВОКЛ.
Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення відтепер становить 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту. Наразі рівень освоєння коштів на об’єкті – 80%.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Попередньо встановити комп’ютерний томограф планують по завершенню будівельних робіт у січні 2021 року. Адже нині тут тривають будівельні роботи з реконструкції приймального відділення.
Реконструкції 7-ми приймальних відділень в області відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачено будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі – придбання комп’ютерного томографа.
Для цього, з держбюджету на Волинь спрямували 56 млн грн, з яких 9,5 – на Волинську обласну лікарню.
Також інформують, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 тис. грн на приймальне відділення ВОКЛ.
Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення відтепер становить 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту. Наразі рівень освоєння коштів на об’єкті – 80%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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