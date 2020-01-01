вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф

Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
У Волинську обласну клінічну лікарню прибув новенький комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Попередньо встановити комп’ютерний томограф планують по завершенню будівельних робіт у січні 2021 року. Адже нині тут тривають будівельні роботи з реконструкції приймального відділення.
Реконструкції 7-ми приймальних відділень в області відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачено будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі – придбання комп’ютерного томографа.

Для цього, з держбюджету на Волинь спрямували 56 млн грн, з яких 9,5 – на Волинську обласну лікарню.

Також інформують, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 тис. грн на приймальне відділення ВОКЛ.

Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення відтепер становить 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту. Наразі рівень освоєння коштів на об’єкті – 80%.

Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: комп’ютерний томограф, лікарня, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця
Сьогодні, 16:15
На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Сьогодні, 15:58
Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Сьогодні, 15:47
Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
06 жовтень, 11:15
5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації 5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації
05 жовтень, 15:57
Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень
20 вересень, 17:03
Волинські лікарі провели складну операцію чоловіку, який впав з вишні. ФОТО Волинські лікарі провели складну операцію чоловіку, який впав з вишні. ФОТО
03 серпень, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 17:04
 0
Хтось любить гітару, хтось – лижі, а ще хтось – спортзал: у Луцькому міськрайоному суді розповіли про найкращих працівників. ФОТО
Сьогодні, 16:49
 0
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця
Сьогодні, 16:15
 0
На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8