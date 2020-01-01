Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф

У Волинську обласну клінічну лікарню прибув новенький комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти.Про це інформують у Волинській ОДА.Попередньо встановити комп’ютерний томограф планують по завершенню будівельних робіт у січні 2021 року. Адже нині тут тривають будівельні роботи з реконструкції приймального відділення.Реконструкції 7-ми приймальних відділень в області відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачено будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі – придбання комп’ютерного томографа.Для цього, з держбюджету на Волинь спрямували 56 млн грн, з яких 9,5 – на Волинську обласну лікарню.Також інформують, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 тис. грн на приймальне відділення ВОКЛ.Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення відтепер становить 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту. Наразі рівень освоєння коштів на об’єкті – 80%.