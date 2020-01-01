На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Сьогодні, 15:58
Учора, 14 грудня, на залізничному вокзалі у Ковелі зловмисник обікрав 37-річного волинянина, котрий заснув у залі очікування. Невідомий викрав у чоловіка сумку з речами. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 1 тисячу гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 58-річний житель Камінь-Каширського району. Викрадені речі вилучили.
Дізнавачі розпочали за фактом крадіжки досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 58-річний житель Камінь-Каширського району. Викрадені речі вилучили.
Дізнавачі розпочали за фактом крадіжки досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
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