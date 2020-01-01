На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 58-річний житель Камінь-Каширського району. Викрадені речі вилучили.



Дізнавачі розпочали за фактом крадіжки досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 грудня, на залізничному вокзалі у Ковелі зловмисник обікрав 37-річного волинянина, котрий заснув у залі очікування. Невідомий викрав у чоловіка сумку з речами. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 1 тисячу гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 58-річний житель Камінь-Каширського району. Викрадені речі вилучили.Дізнавачі розпочали за фактом крадіжки досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

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