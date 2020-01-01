вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування

На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Учора, 14 грудня, на залізничному вокзалі у Ковелі зловмисник обікрав 37-річного волинянина, котрий заснув у залі очікування. Невідомий викрав у чоловіка сумку з речами. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 1 тисячу гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 58-річний житель Камінь-Каширського району. Викрадені речі вилучили.

Дізнавачі розпочали за фактом крадіжки досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, залізничний вокзал, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
Сьогодні, 16:36
Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця
Сьогодні, 16:15
На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Сьогодні, 15:58
Волинській обласній лікарні купили новий комп’ютерний томограф
Сьогодні, 15:47
Їхала у фурі далекобійника на Одещину: поліцейські розшукали зниклу 14-річну лучанку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
На Волині за орієнтуванням затримали крадія На Волині за орієнтуванням затримали крадія
14 грудень, 12:46
У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС
17 листопад, 12:01
Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми
13 жовтень, 14:30
Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки
09 вересень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 17:04
 0
Хтось любить гітару, хтось – лижі, а ще хтось – спортзал: у Луцькому міськрайоному суді розповіли про найкращих працівників. ФОТО
Сьогодні, 16:49
 0
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця
Сьогодні, 16:15
 0
На залізничному вокзалі у Ковелі обікрали чоловіка, який заснув у залі очікування
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8