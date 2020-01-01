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Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця

Скоїв смертельну аварію і крав гроші у мачухи: на Волині судитимуть 24-річного хлопця
24-річного жителя села Верхівка Луцького району судитимуть за смертельну ДТП та крадіжки.

Зазначається, що пізно увечері 21 листопада 2019 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування мопедом, їхав рідним селом на незареєстрованому одномісному транспортному засобі та віз пасажира, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

У результаті порушення водієм Правил дорожнього руху пасажир упав із мопеда та отримав смертельні травми.

У березні ж 2020 року молодик заволодів банківською карткою своєї мачухи й, знаючи до неї пін-код, упродовж березня-серпня цього року 13 разів знімав із неї кошти, завдавши власниці матеріальну шкоду на понад 15 тисяч гривень.

При цьому чоловік створив акаунт на власному мобільному телефоні із прив’язкою до цієї банківської картки, несанкціоновано втрутившись у роботу автоматизованої банківської системи.

Тепер за усі скоєні правопорушення молодик відповідатиме перед судом.



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Теги: Верхівка, молодик, суд, ДТП, крадіжка
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