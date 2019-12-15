Хтось любить гітару, хтось – лижі, а ще хтось – спортзал: у Луцькому міськрайоному суді розповіли про найкращих працівників. ФОТО
Сьогодні, 16:49
Сьогодні, 15 грудня, в Україні професійне свято відзначають працівники суду. З цієї нагоди Луцький міськрайонний суд розповів про тих людей, які забезпечують його роботу.
Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці суду у фейсбуці.
«Вони різні за посадами, віком та уподобаннями, однак, мають одну спільну рису – любов до своєї професії працівника суду», – йдеться у дописі.
Далі ж розповіли про найкращих працівників, їхні переконання, хобі, найяскравіші спогади за час роботи тощо. Для прикладу, хтось із них за межами свого робочого часу любить проводити час за «тихим полюванням», а хтось вивчає англійську та захоплюється грою на гітарі, ще хтось – обожнює кататися на велосипеді і лижах.
Вікторія Шандерик
Працює в суді майже 9 років
Посада: помічник голови суду
Хобі: активний вид відпочинку: лижі, велосипед
Життєве кредо: щоб вдосконалюватись в своїй професії та досягати успіху, потрібно не боятись пробувати щось нове та брати на себе відповідальність, наполегливо йти до мети, незважаючи на перешкоди та тимчасові невдачі
Побажання колегам: «Бажаю всім завзятості, цілеспрямованості, ініціативності та творчого підходу до вирішення різного роду завдань, і успіх не змусить чекати».
Вікторія забезпечує організацію роботи голови суду у сфері адміністративних повноважень, готує інформаційні матеріали, виступи, проекти відповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи суду; забезпечує та бере участь в організації та прийомі громадян головою суду.
Анна Кузіна
Працює в суді майже 27 років
Посада: помічник судді
Хобі: подорож – це життя. Рухатись далі, бо кожен наступний крок і погляд відкриють щось нове. І це не просто пошук, пошук себе, свого місця, - це бажання відчути і побачити весь цей світ, бо він такий неймовірний і неосяжний, що просто бракує слів
Життєве кредо: мій дім – моя фортеця
Найяскравіший спогад за час роботи: переїзд в нову будівлю суду, щасливі обличчя колег під час святкування
Побажання колегам: всім гарного настрою та позитиву, крапельки щастя та трішечки дива
Анна здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики для розгляду судових справ; готує проекти судових рішень, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом судових справ, координує роботу секретаря судових засідань.
Марина Артемчук
Працює в суді більше 9 років.
Посада: начальник відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства. Працює у відділі, який забезпечує розгляд цивільних справ та справ адміністративного судочинства, реєстрацію позовів та їх автоматичний розподіл, приймає апеляційні скарги, заяви та видає судові рішення.
Життєве кредо: всеЮ, що не вбиває, робить нас сильнішими.
Побажання колегам: побільше щасливих та радісних моментів, приємних вражень, цікавих подорожей, здоров’я колегам та їхнім сім'ям, хороших людей навколо! Душевної гармонії!
Оксана Савінець
Працює в суді більше 7 років
Очолює сектор по роботі з персоналом, здійснює аналітичну та організаційну роботу із кадрового менеджменту, добір персоналу суду
Життєве кредо: ніколи не зупинятись на досягнутому, прагнути удосконалювати свою особистість і свою справу. Адже, саме наполеглива праця, оптимізм і постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху.
Побажання колегам: любіть роботу, яку ви виконуєте і тоді жодного дня у вас не буде робочого.
Світлана Пушкар
Працює в суді більше 13 років.
Посада: головний спеціаліст
Хобі: «тихе» полювання (збирання грибів)
Життєве кредо: не зважаючи на обставини, рухатися вперед
Найяскравіший спогад за час роботи: незабутня поїздка з колегами в Карпати
Світлана вивчає та узагальнює дані щодо показників роботи суду; забезпечує достовірність і точність статистичної інформації суду, бере участь у обліку техніки та матеріальних цінностей суду.
Віталій Федорчук
Працює в суді більше 5 років
Посада: головний спеціаліст
Хобі: спортзал
Найяскравіший спогад за час роботи: перемога футбольної команди суду у футбольних турнірах
Побажання колегам: любити те, що ти робиш, і вірити в себе!
Андрій Семенюк
Працює в суді більше 3 років
Посада: секретар відділу
Життєве кредо: подобається щодня бути корисним людям, виконувати свою роботу ретельно, уважно і з усією відповідальністю, адже тверде усвідомлення обов’язку є ознакою характеру
Побажання колегам: робота в суді – це не лише статус, а й велика відповідальність, бо від твого рівня професіоналізму, толерантного ставлення залежить задоволення прав і законних інтересі громадян.
Віталій та Андрій працюють у відділі, який забезпечує розгляд кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення, здійснюють реєстрацію та автоматичний розподіл кримінальних проваджень, матеріалів, апеляційних скарг, заяв та інших документів, забезпечують вчасне виконання судових рішень та видачу судових рішень учасникам судового процесу.
Тетяна Мельничук
Працює в судовій системі більше 24 років
Посада: секретар судових засідань
Хобі: захоплюється вишивкою картин бісером
Життєве кредо: поганий мир кращий за добру сварку
Найяскравіший спогад за час роботи: той день, коли дізналась, що переведена на посаду секретаря судових засідань до Луцького міськрайонного суду Волинської області
Побажання колегам: великого терпіння в цей нелегкий для всіх нас час.
Катерина Соколова
Працює в суді більше 8 років
Посада: секретар судових засідань
Хобі: подорожувати, відкривати для себе нові місця, це надихає мене
Життєве кредо: якщо щось робити, то з душею і з віддачею своїй справі на всі 100%
Побажання колегам: посмішка головний - атрибут кожного дня.
Катерина і Тетяна здійснюють фіксацію судових засідань, виготовлення повідомлень у справах та повісток про судові виклики, виготовляють копії судових рішень та інших документів, видають їх учасникам судових процесів, оформляють судові справи, допомагають громадянам ознайомлюватись із матеріалами судових справ.
Анатолій Палямар
Працює в суді більше 28 років
Посада: судовий розпорядник
Анатолій один з працівників, який зустрічає громадян, надає відвідувачам суду необхідну інформацію стосовно судових засідань, співпрацює зі співробітниками служби судової охорони з питань забезпечення порядку в суді, організовує виконання учасниками судового процесу розпоряджень головуючого судді у залі судового засідання
Життєве кредо: цінуй те, що маєш , але не зупиняйся на досягнутому.
Ігор Дробязко
Працює в суді більше 2 років
Посада: завідувач господарства
Найяскравіший спогад за час роботи: кожен день особливий, приносить нові завдання і кожен по своєму яскравий
Побажання колегам: міцного здоров'я, щастя, сімейної злагоди, добробуту та нових професійних успіхів і досягнень у благородному ділі, справедливості, гуманізму і добра на благо нашого народу, держави
Ігор контролює роботу з господарського обслуговування суду; забезпечує додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території суду; стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту; керує роботою обслуговуючого персоналу.
Тетяна Бак
Працює в суді більше 3 років експедитором суду
Життєве кредо: любити життя і цінувати кожну його хвилину
Побажання колегам: ніколи не втрачати впевненості в собі і завжди досягати того, про що мріють.
Сніжана Калюх
Працює в суді більше 3 років експедитором суду
Хобі: гра на гітарі та вивчення іноземних мов
Життєве кредо: мети досягає той, хто її прагне
Побажання колегам: не зважаючи на посади, завжди залишатись хорошими і чуйними людьми.
Тетяна та Сніжана щодня забезпечують розсилку та доставку кореспонденції: (повісток, рішень у справах тощо) для учасників судових засідань.
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Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці суду у фейсбуці.
«Вони різні за посадами, віком та уподобаннями, однак, мають одну спільну рису – любов до своєї професії працівника суду», – йдеться у дописі.
Далі ж розповіли про найкращих працівників, їхні переконання, хобі, найяскравіші спогади за час роботи тощо. Для прикладу, хтось із них за межами свого робочого часу любить проводити час за «тихим полюванням», а хтось вивчає англійську та захоплюється грою на гітарі, ще хтось – обожнює кататися на велосипеді і лижах.
Вікторія Шандерик
Працює в суді майже 9 років
Посада: помічник голови суду
Хобі: активний вид відпочинку: лижі, велосипед
Життєве кредо: щоб вдосконалюватись в своїй професії та досягати успіху, потрібно не боятись пробувати щось нове та брати на себе відповідальність, наполегливо йти до мети, незважаючи на перешкоди та тимчасові невдачі
Побажання колегам: «Бажаю всім завзятості, цілеспрямованості, ініціативності та творчого підходу до вирішення різного роду завдань, і успіх не змусить чекати».
Вікторія забезпечує організацію роботи голови суду у сфері адміністративних повноважень, готує інформаційні матеріали, виступи, проекти відповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи суду; забезпечує та бере участь в організації та прийомі громадян головою суду.
Анна Кузіна
Працює в суді майже 27 років
Посада: помічник судді
Хобі: подорож – це життя. Рухатись далі, бо кожен наступний крок і погляд відкриють щось нове. І це не просто пошук, пошук себе, свого місця, - це бажання відчути і побачити весь цей світ, бо він такий неймовірний і неосяжний, що просто бракує слів
Життєве кредо: мій дім – моя фортеця
Найяскравіший спогад за час роботи: переїзд в нову будівлю суду, щасливі обличчя колег під час святкування
Побажання колегам: всім гарного настрою та позитиву, крапельки щастя та трішечки дива
Анна здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики для розгляду судових справ; готує проекти судових рішень, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом судових справ, координує роботу секретаря судових засідань.
Марина Артемчук
Працює в суді більше 9 років.
Посада: начальник відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства. Працює у відділі, який забезпечує розгляд цивільних справ та справ адміністративного судочинства, реєстрацію позовів та їх автоматичний розподіл, приймає апеляційні скарги, заяви та видає судові рішення.
Життєве кредо: всеЮ, що не вбиває, робить нас сильнішими.
Побажання колегам: побільше щасливих та радісних моментів, приємних вражень, цікавих подорожей, здоров’я колегам та їхнім сім'ям, хороших людей навколо! Душевної гармонії!
Оксана Савінець
Працює в суді більше 7 років
Очолює сектор по роботі з персоналом, здійснює аналітичну та організаційну роботу із кадрового менеджменту, добір персоналу суду
Життєве кредо: ніколи не зупинятись на досягнутому, прагнути удосконалювати свою особистість і свою справу. Адже, саме наполеглива праця, оптимізм і постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху.
Побажання колегам: любіть роботу, яку ви виконуєте і тоді жодного дня у вас не буде робочого.
Світлана Пушкар
Працює в суді більше 13 років.
Посада: головний спеціаліст
Хобі: «тихе» полювання (збирання грибів)
Життєве кредо: не зважаючи на обставини, рухатися вперед
Найяскравіший спогад за час роботи: незабутня поїздка з колегами в Карпати
Світлана вивчає та узагальнює дані щодо показників роботи суду; забезпечує достовірність і точність статистичної інформації суду, бере участь у обліку техніки та матеріальних цінностей суду.
Віталій Федорчук
Працює в суді більше 5 років
Посада: головний спеціаліст
Хобі: спортзал
Найяскравіший спогад за час роботи: перемога футбольної команди суду у футбольних турнірах
Побажання колегам: любити те, що ти робиш, і вірити в себе!
Андрій Семенюк
Працює в суді більше 3 років
Посада: секретар відділу
Життєве кредо: подобається щодня бути корисним людям, виконувати свою роботу ретельно, уважно і з усією відповідальністю, адже тверде усвідомлення обов’язку є ознакою характеру
Побажання колегам: робота в суді – це не лише статус, а й велика відповідальність, бо від твого рівня професіоналізму, толерантного ставлення залежить задоволення прав і законних інтересі громадян.
Віталій та Андрій працюють у відділі, який забезпечує розгляд кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення, здійснюють реєстрацію та автоматичний розподіл кримінальних проваджень, матеріалів, апеляційних скарг, заяв та інших документів, забезпечують вчасне виконання судових рішень та видачу судових рішень учасникам судового процесу.
Тетяна Мельничук
Працює в судовій системі більше 24 років
Посада: секретар судових засідань
Хобі: захоплюється вишивкою картин бісером
Життєве кредо: поганий мир кращий за добру сварку
Найяскравіший спогад за час роботи: той день, коли дізналась, що переведена на посаду секретаря судових засідань до Луцького міськрайонного суду Волинської області
Побажання колегам: великого терпіння в цей нелегкий для всіх нас час.
Катерина Соколова
Працює в суді більше 8 років
Посада: секретар судових засідань
Хобі: подорожувати, відкривати для себе нові місця, це надихає мене
Життєве кредо: якщо щось робити, то з душею і з віддачею своїй справі на всі 100%
Побажання колегам: посмішка головний - атрибут кожного дня.
Катерина і Тетяна здійснюють фіксацію судових засідань, виготовлення повідомлень у справах та повісток про судові виклики, виготовляють копії судових рішень та інших документів, видають їх учасникам судових процесів, оформляють судові справи, допомагають громадянам ознайомлюватись із матеріалами судових справ.
Анатолій Палямар
Працює в суді більше 28 років
Посада: судовий розпорядник
Анатолій один з працівників, який зустрічає громадян, надає відвідувачам суду необхідну інформацію стосовно судових засідань, співпрацює зі співробітниками служби судової охорони з питань забезпечення порядку в суді, організовує виконання учасниками судового процесу розпоряджень головуючого судді у залі судового засідання
Життєве кредо: цінуй те, що маєш , але не зупиняйся на досягнутому.
Ігор Дробязко
Працює в суді більше 2 років
Посада: завідувач господарства
Найяскравіший спогад за час роботи: кожен день особливий, приносить нові завдання і кожен по своєму яскравий
Побажання колегам: міцного здоров'я, щастя, сімейної злагоди, добробуту та нових професійних успіхів і досягнень у благородному ділі, справедливості, гуманізму і добра на благо нашого народу, держави
Ігор контролює роботу з господарського обслуговування суду; забезпечує додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території суду; стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту; керує роботою обслуговуючого персоналу.
Тетяна Бак
Працює в суді більше 3 років експедитором суду
Життєве кредо: любити життя і цінувати кожну його хвилину
Побажання колегам: ніколи не втрачати впевненості в собі і завжди досягати того, про що мріють.
Сніжана Калюх
Працює в суді більше 3 років експедитором суду
Хобі: гра на гітарі та вивчення іноземних мов
Життєве кредо: мети досягає той, хто її прагне
Побажання колегам: не зважаючи на посади, завжди залишатись хорошими і чуйними людьми.
Тетяна та Сніжана щодня забезпечують розсилку та доставку кореспонденції: (повісток, рішень у справах тощо) для учасників судових засідань.
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