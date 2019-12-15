Хтось любить гітару, хтось – лижі, а ще хтось – спортзал: у Луцькому міськрайоному суді розповіли про найкращих працівників. ФОТО

Сьогодні, 15 грудня, в Україні професійне свято відзначають працівники суду. З цієї нагоди Луцький міськрайонний суд розповів про тих людей, які забезпечують його роботу.Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці суду у фейсбуці.«Вони різні за посадами, віком та уподобаннями, однак, мають одну спільну рису – любов до своєї професії працівника суду», – йдеться у дописі.Далі ж розповіли про найкращих працівників, їхні переконання, хобі, найяскравіші спогади за час роботи тощо. Для прикладу, хтось із них за межами свого робочого часу любить проводити час за «тихим полюванням», а хтось вивчає англійську та захоплюється грою на гітарі, ще хтось – обожнює кататися на велосипеді і лижах.Працює в суді майже 9 роківПосада: помічник голови судуХобі: активний вид відпочинку: лижі, велосипедЖиттєве кредо: щоб вдосконалюватись в своїй професії та досягати успіху, потрібно не боятись пробувати щось нове та брати на себе відповідальність, наполегливо йти до мети, незважаючи на перешкоди та тимчасові невдачіПобажання колегам: «Бажаю всім завзятості, цілеспрямованості, ініціативності та творчого підходу до вирішення різного роду завдань, і успіх не змусить чекати».Вікторія забезпечує організацію роботи голови суду у сфері адміністративних повноважень, готує інформаційні матеріали, виступи, проекти відповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи суду; забезпечує та бере участь в організації та прийомі громадян головою суду.Працює в суді майже 27 роківПосада: помічник суддіХобі: подорож – це життя. Рухатись далі, бо кожен наступний крок і погляд відкриють щось нове. І це не просто пошук, пошук себе, свого місця, - це бажання відчути і побачити весь цей світ, бо він такий неймовірний і неосяжний, що просто бракує слівЖиттєве кредо: мій дім – моя фортецяНайяскравіший спогад за час роботи: переїзд в нову будівлю суду, щасливі обличчя колег під час святкуванняПобажання колегам: всім гарного настрою та позитиву, крапельки щастя та трішечки диваАнна здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики для розгляду судових справ; готує проекти судових рішень, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом судових справ, координує роботу секретаря судових засідань.Працює в суді більше 9 років.Посада: начальник відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства. Працює у відділі, який забезпечує розгляд цивільних справ та справ адміністративного судочинства, реєстрацію позовів та їх автоматичний розподіл, приймає апеляційні скарги, заяви та видає судові рішення.Життєве кредо: всеЮ, що не вбиває, робить нас сильнішими.Побажання колегам: побільше щасливих та радісних моментів, приємних вражень, цікавих подорожей, здоров’я колегам та їхнім сім'ям, хороших людей навколо! Душевної гармонії!Працює в суді більше 7 роківОчолює сектор по роботі з персоналом, здійснює аналітичну та організаційну роботу із кадрового менеджменту, добір персоналу судуЖиттєве кредо: ніколи не зупинятись на досягнутому, прагнути удосконалювати свою особистість і свою справу. 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