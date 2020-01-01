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На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО

На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
Нові світлофорні об’єкти облаштовують на перехресті дороги з вулицями Новою, Тополева та Луговою у селі Рованці Луцького району.

Низку світлофорів дорожники вже встановили, зараз тривають роботи з улаштування пішохідної доріжки з бруківки та пусконалагоджувальні процеси, - пишуть Волинські новини.

У цілому на перехрестях запрацюють 47 світлофорів (31 транспортний, зокрема з відліком часу, і 16 пішохідних). Вони будуть обладнані приладами звукового оповіщення.

Окрім того, передбачили встановлення камери відеоспостереження, облаштування водоспускної канави, посів газонів, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків, пішохідного огородження та обмежувачів руху.

На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО

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Теги: світлофори, Луцьк, Рованці
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