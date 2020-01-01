На автодорозі Луцьк-Рованці встановлюють світлофори. ФОТО





Низку світлофорів дорожники вже встановили, зараз тривають роботи з улаштування пішохідної доріжки з бруківки та пусконалагоджувальні процеси, - пишуть



У цілому на перехрестях запрацюють 47 світлофорів (31 транспортний, зокрема з відліком часу, і 16 пішохідних). Вони будуть обладнані приладами звукового оповіщення.



Окрім того, передбачили встановлення камери відеоспостереження, облаштування водоспускної канави, посів газонів, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків, пішохідного огородження та обмежувачів руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові світлофорні об’єкти облаштовують на перехресті дороги з вулицями Новою, Тополева та Луговою у селі Рованці Луцького району.Низку світлофорів дорожники вже встановили, зараз тривають роботи з улаштування пішохідної доріжки з бруківки та пусконалагоджувальні процеси, - пишуть Волинські новини. У цілому на перехрестях запрацюють 47 світлофорів (31 транспортний, зокрема з відліком часу, і 16 пішохідних). Вони будуть обладнані приладами звукового оповіщення.Окрім того, передбачили встановлення камери відеоспостереження, облаштування водоспускної канави, посів газонів, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків, пішохідного огородження та обмежувачів руху.

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