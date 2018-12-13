На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили житло
Сьогодні, 18:36
Дитині, позбавленій батьківського піклування, із з села Мала Глуша Любешівського району купили житло за державні кошти.
Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.
Інформують, що цього року за кошти державної субвенції придбали житло одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування у розмірі 386,167 тис.грн. жительці села Мала Глуша Ковальчук Яні. Житло купили в місті Рожище.
Придбання житла шести іншим дітям, які проживають на території Любешівської територіальної громади, здійснюється через Любешівську селищну раду.
До слова, у 2019 році придбали дві квартири за кошти державної субвенції для цієї категорії дітей.
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Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.
Інформують, що цього року за кошти державної субвенції придбали житло одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування у розмірі 386,167 тис.грн. жительці села Мала Глуша Ковальчук Яні. Житло купили в місті Рожище.
Придбання житла шести іншим дітям, які проживають на території Любешівської територіальної громади, здійснюється через Любешівську селищну раду.
До слова, у 2019 році придбали дві квартири за кошти державної субвенції для цієї категорії дітей.
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