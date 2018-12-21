До Луцька привезли Вифлеємський вогонь миру. ВІДЕО





Так, напередодні різдвяно-новорічних свят пластуни розносять лампадки із Вифлеємським вогнем в лікарні, школи, сиротинці, установи та організації краю, - пише



Як розповів пластун Артем Валієв, вогонь 14 грудня отримали пластуни у Львові, а вже 15 грудня привезли до Луцька. Він каже, що вогонь символізує мир, добро та любов і символічно об’єднує українців.



Серед тих, хто отримав вогонь миру, військовослужбовці 14-ої механізованої бригади Євген Пащенко та Максим Шарко із Володимира-Волинського. Чоловіки приїхали до Луцького госпіталю на обстеження.



Наприкінці пластуни заспівали традиційну пісню "Вифлеємського вогню миру". Пластуни додають, що композиція єднає людей та зігріває душу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження символічного вогню волинські пластуни розпочали в Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.Так, напередодні різдвяно-новорічних свят пластуни розносять лампадки із Вифлеємським вогнем в лікарні, школи, сиротинці, установи та організації краю, - пише Суспільне Як розповів пластун, вогонь 14 грудня отримали пластуни у Львові, а вже 15 грудня привезли до Луцька. Він каже, що вогонь символізує мир, добро та любов і символічно об’єднує українців.Серед тих, хто отримав вогонь миру, військовослужбовці 14-ої механізованої бригадитаіз Володимира-Волинського. Чоловіки приїхали до Луцького госпіталю на обстеження.Наприкінці пластуни заспівали традиційну пісню "Вифлеємського вогню миру". Пластуни додають, що композиція єднає людей та зігріває душу.

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