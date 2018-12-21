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До Луцька привезли Вифлеємський вогонь миру. ВІДЕО

До Луцька привезли Вифлеємський вогонь миру. ВІДЕО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження символічного вогню волинські пластуни розпочали в Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

Так, напередодні різдвяно-новорічних свят пластуни розносять лампадки із Вифлеємським вогнем в лікарні, школи, сиротинці, установи та організації краю, - пише Суспільне.

Як розповів пластун Артем Валієв, вогонь 14 грудня отримали пластуни у Львові, а вже 15 грудня привезли до Луцька. Він каже, що вогонь символізує мир, добро та любов і символічно об’єднує українців.

Серед тих, хто отримав вогонь миру, військовослужбовці 14-ої механізованої бригади Євген Пащенко та Максим Шарко із Володимира-Волинського. Чоловіки приїхали до Луцького госпіталю на обстеження.

Наприкінці пластуни заспівали традиційну пісню "Вифлеємського вогню миру". Пластуни додають, що композиція єднає людей та зігріває душу.


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Теги: Вифлеємський вогонь
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