До Луцька привезли Вифлеємський вогонь миру. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження символічного вогню волинські пластуни розпочали в Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Так, напередодні різдвяно-новорічних свят пластуни розносять лампадки із Вифлеємським вогнем в лікарні, школи, сиротинці, установи та організації краю, - пише Суспільне.
Як розповів пластун Артем Валієв, вогонь 14 грудня отримали пластуни у Львові, а вже 15 грудня привезли до Луцька. Він каже, що вогонь символізує мир, добро та любов і символічно об’єднує українців.
Серед тих, хто отримав вогонь миру, військовослужбовці 14-ої механізованої бригади Євген Пащенко та Максим Шарко із Володимира-Волинського. Чоловіки приїхали до Луцького госпіталю на обстеження.
Наприкінці пластуни заспівали традиційну пісню "Вифлеємського вогню миру". Пластуни додають, що композиція єднає людей та зігріває душу.
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Так, напередодні різдвяно-новорічних свят пластуни розносять лампадки із Вифлеємським вогнем в лікарні, школи, сиротинці, установи та організації краю, - пише Суспільне.
Як розповів пластун Артем Валієв, вогонь 14 грудня отримали пластуни у Львові, а вже 15 грудня привезли до Луцька. Він каже, що вогонь символізує мир, добро та любов і символічно об’єднує українців.
Серед тих, хто отримав вогонь миру, військовослужбовці 14-ої механізованої бригади Євген Пащенко та Максим Шарко із Володимира-Волинського. Чоловіки приїхали до Луцького госпіталю на обстеження.
Наприкінці пластуни заспівали традиційну пісню "Вифлеємського вогню миру". Пластуни додають, що композиція єднає людей та зігріває душу.
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