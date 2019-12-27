вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
Завтра, 16 грудня, у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями. Буде без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці на Волині можливий уман. Місцями – слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Луцьку теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, синоптики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Знайшли 10-річного хлопчика, який зник дорогою зі школи у Луцьку
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили житло
Сьогодні, 18:36
Через витік на мережі багатоповерхівка на Кравчука – без опалення
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня
09 липень, 20:00
На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину
27 грудень, 2019, 13:56
Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода
05 вересень, 2019, 13:24
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
16 квітень, 2019, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Знайшли 10-річного хлопчика, який зник дорогою зі школи у Луцьку
Сьогодні, 19:22
 0
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили житло
Сьогодні, 18:36
 0
Через витік на мережі багатоповерхівка на Кравчука – без опалення
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8