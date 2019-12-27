Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі та вранці на Волині можливий уман. Місцями – слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.



У Луцьку теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 16 грудня, у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями. Буде без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі та вранці на Волині можливий уман. Місцями – слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.У Луцьку теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію