Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 16 грудня, у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями. Буде без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці на Волині можливий уман. Місцями – слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці на Волині можливий уман. Місцями – слабка ожеледь, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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