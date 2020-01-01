У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика, який не повернувся зі школи

Богдан Володимирович Андрієвський.



Про це йдетья на фейсбук-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".



Інформують, що хлопчик був дягнутий в чорну куртку-парку з хутром, сіру шапку з помпоном, черевики коричневі з рудою підошвою, рюкзак темно-зелений з чорним поєднанням.



Дитина приблизно о 12:00 годині вийшла з ліцею №28.



В разі встановлення місцязнаходження дитини просять телефонувати на 102 або 0958848009.

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