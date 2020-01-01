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У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика, який не повернувся зі школи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика, який не повернувся зі школи. ОНОВЛЕНО
У Луцьку зник 10-річний Богдан Володимирович Андрієвський.

Про це йдетья на фейсбук-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".

Інформують, що хлопчик був дягнутий в чорну куртку-парку з хутром, сіру шапку з помпоном, черевики коричневі з рудою підошвою, рюкзак темно-зелений з чорним поєднанням.

Дитина приблизно о 12:00 годині вийшла з ліцею №28.

В разі встановлення місцязнаходження дитини просять телефонувати на 102 або 0958848009.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 19:20 дитину знайшли. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.


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Теги: розшук, Луцьк
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В Луцьку немає такого ліцею.
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