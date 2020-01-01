У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика, який не повернувся зі школи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку зник 10-річний Богдан Володимирович Андрієвський.
Про це йдетья на фейсбук-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Інформують, що хлопчик був дягнутий в чорну куртку-парку з хутром, сіру шапку з помпоном, черевики коричневі з рудою підошвою, рюкзак темно-зелений з чорним поєднанням.
Дитина приблизно о 12:00 годині вийшла з ліцею №28.
В разі встановлення місцязнаходження дитини просять телефонувати на 102 або 0958848009.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 19:20 дитину знайшли. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.
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Про це йдетья на фейсбук-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Інформують, що хлопчик був дягнутий в чорну куртку-парку з хутром, сіру шапку з помпоном, черевики коричневі з рудою підошвою, рюкзак темно-зелений з чорним поєднанням.
Дитина приблизно о 12:00 годині вийшла з ліцею №28.
В разі встановлення місцязнаходження дитини просять телефонувати на 102 або 0958848009.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 19:20 дитину знайшли. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В Луцьку немає такого ліцею.
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