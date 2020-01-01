У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика, який не повернувся зі школи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку зник 10-річнийПро це йдетья на фейсбук-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".Інформують, що хлопчик був дягнутий в чорну куртку-парку з хутром, сіру шапку з помпоном, черевики коричневі з рудою підошвою, рюкзак темно-зелений з чорним поєднанням.Дитина приблизно о 12:00 годині вийшла з ліцею №28.В разі встановлення місцязнаходження дитини просять телефонувати на 102 або 0958848009.ОНОВЛЕНО:Станом на 19:20. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.