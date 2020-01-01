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16 грудня на Волині: гортаючи календар

16 грудня на Волині: гортаючи календар
16 грудня 2011 року розпочало роботу інтернет-видання, а нині Інформаційне агентство ВолиньPost. Тож сьогодні нам – 9 років.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів Інформаційне агентство ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.

Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Кошелюк, журналістка Оксана Коваленко, завідувачка дитячого садочка №1 міста Луцька Тетяна Мех.

Також день народження відзначають юрист Володимир Кривович та багаторічний гравець клубу "Волинь" Луцьк Володимир Антонюк.

16 грудня іменини святкують Федори.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

16 грудня 2010 року камерному оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії надали статус академічного.

16 грудня 2009 року на Волині побував міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який вручав у Колках міліціонерам ключі від квартир, а в Шацьку перерізав урочисту стрічку нового приміщення райвідділу міліції.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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