У Луцьку два дитсадка – без гарячої води. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Зокрема, мешканці житлового будинку на вулиці Космонавтів, 4 вже 13 днів обходяться без гарячої води.



Щоб розібратися у проблемі 15 грудня жителі зібралися на збори. У деяких квартирах окрім гарячої води також холодні батареї.



Голова ОСББ "Надія-Волинь" Людмила Гладун зазначила, що у цій п'ятиповерхівці чотири роки тому встановили індивідуальний тепловий пункт. Причиною "холодних" батарей, із її слів, є недотримання державним комунальним підприємством "Луцьктепло" температурного режиму.



Про причину відсутності гарячої води Суспільне розпитало речника ДКП "Луцьктепло" Антона Безносикова.



Зі слів речника тепловиків, на тепловій мережі стався витік, тож нині ведуться ремонтні роботи. Без гарячої води, додає, три багатоповерхівки та два дитячих садочки. "Луцьктепло" планує замінити близько 100 метрів мереж, із них — чотири труби.



Поки тривають ремонтні роботи жителі будинку гріють воду у каструлях. Лучанка Галина Данилюк розповіла, що у її квартирі живе п'ятеро людей, серед яких — хвора донька, яка відвідує процедури гемодіалізу. Без гарячої води з-під крана родині дуже важко.



"Чому ремонтні роботи розтягнулися на два тижні та коли завершаться наразі невідомо", - розповів речник тепловиків Антон Безносиков.





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