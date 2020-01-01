вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку два дитсадки – без гарячої води. ВІДЕО

У Луцьку два дитсадки – без гарячої води. ВІДЕО
У Луцьку без гарячої води – три багатоповерхівки та два дитячих садочка.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Зокрема, мешканці житлового будинку на вулиці Космонавтів, 4 вже 13 днів обходяться без гарячої води.

Щоб розібратися у проблемі 15 грудня жителі зібралися на збори. У деяких квартирах окрім гарячої води також холодні батареї.

Голова ОСББ "Надія-Волинь" Людмила Гладун зазначила, що у цій п'ятиповерхівці чотири роки тому встановили індивідуальний тепловий пункт. Причиною "холодних" батарей, із її слів, є недотримання державним комунальним підприємством "Луцьктепло" температурного режиму.

Про причину відсутності гарячої води Суспільне розпитало речника ДКП "Луцьктепло" Антона Безносикова.

Зі слів речника тепловиків, на тепловій мережі стався витік, тож нині ведуться ремонтні роботи. Без гарячої води, додає, три багатоповерхівки та два дитячих садочки. "Луцьктепло" планує замінити близько 100 метрів мереж, із них — чотири труби.

Поки тривають ремонтні роботи жителі будинку гріють воду у каструлях. Лучанка Галина Данилюк розповіла, що у її квартирі живе п'ятеро людей, серед яких — хвора донька, яка відвідує процедури гемодіалізу. Без гарячої води з-під крана родині дуже важко.

"Чому ремонтні роботи розтягнулися на два тижні та коли завершаться наразі невідомо", - розповів речник тепловиків Антон Безносиков.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, ремонт, гаряча вода, дитячий садок, Космонавтів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє у реанімації
Сьогодні, 22:26
Волинські ветерани АТО/ООС переймаються, що не зможуть отримати землю
Сьогодні, 21:47
У Луцьку два дитсадки – без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
У районі на Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Сьогодні, 20:30
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Завтра деякі будинки у Луцьку залишаться без тепла Завтра деякі будинки у Луцьку залишаться без тепла
20 листопад, 21:53
Мешканці декількох вулиць Луцька залишилися без тепла та гарячої води Мешканці декількох вулиць Луцька залишилися без тепла та гарячої води
05 листопад, 11:00
На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води На трьох вулицях у Луцьку кілька днів не буде гарячої води
02 серпень, 00:24
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
11 липень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як проходить розбудова приймального відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Сьогодні, 22:45
 0
На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє у реанімації
Сьогодні, 22:26
 0
Волинські ветерани АТО/ООС переймаються, що не зможуть отримати землю
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку два дитсадки – без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
У районі на Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8