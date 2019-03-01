На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє – у реанімації





Про це інформує



"14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги", – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.



Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.



Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області троє неповнолітніх отруїлися невідомою речовиною. В результаті чого двоє з них опинилися у реанімації.Про це інформує поліція Дніпропетровщини "14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги", – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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