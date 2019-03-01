На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє – у реанімації
15 грудень, 22:26
У Дніпропетровській області троє неповнолітніх отруїлися невідомою речовиною. В результаті чого двоє з них опинилися у реанімації.
Про це інформує поліція Дніпропетровщини.
"14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги", – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.
Поліцейські встановлюють всі обставини події.
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Про це інформує поліція Дніпропетровщини.
"14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги", – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.
Поліцейські встановлюють всі обставини події.
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