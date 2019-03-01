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На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє – у реанімації

На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною, двоє – у реанімації
У Дніпропетровській області троє неповнолітніх отруїлися невідомою речовиною. В результаті чого двоє з них опинилися у реанімації.

Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

"14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги", – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Теги: Дніпропетровщина, школярі, отруєння, поліція
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