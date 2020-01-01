«Крутий заміс 2»: у Луцьку відбувся допрем'єрний показ серіалу про ветеранів. ВІДЕО

Майя Москвич.



Глядачам серію "Крутого замісу 2" презентували у просторі "ГаРмИдЕр ангар-stage", повідомляє



Як розповів режисер серіалу Костянтин Кляцкін, лучани першими змогли побачити серію про Майю Москвич, доброволицю батальйону "Гарпун" і полку "Миротворець", організаторку клубу стрільби з лука Archer Birds.



У документальному серіалі ветеранка спілкується і своїми друзями, учасниками бойових дій на Донбасі Павлом Ковальським і Володимиром Неродою та ведучим і режисером проєкту Костянтином Кляцкіним.



Знімання відбувалися влітку у Луцьку на майданчику, де займалися учасники клубу стрільбі із лука, розповів продюсер серіалу Сергій Малярчук.



Героїня фільму Майя Москвич каже: сьогодні вперше побачила серію про себе. Говорить, що погодилася на знімання, бо сподобалася ідея авторів показати досягнення ветеранів, які започаткували власну справу.



"Чим більше буде інформації про ветеранів, тим краще. Враження дуже круті. Все було професійно", - каже ветеранка.



Через карантинні обмеження прийти на допрем'єрний показ змогли лише 20 глядачів.







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