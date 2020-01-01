Показали, як проходить розбудова приймального відділення волинської обласної лікарні. ФОТО





Про це інформують на сайті



Тут триває розбудова сучасного приймального відділення, яке відповідає європейським стандартам. Наразі тривають внутрішні ремонтні та оздоблювальні роботи, зокрема, робітники вкладають плитку, фарбують стіни та стелю, тощо. На сьогодні 60 будівельників працюють, не покладаючи рук, аби відділення запрацювало якнайшвидше.



Також триває встановлення автономного дизельного генератора додаткового живлення, аби забезпечити електроенергією приймальне відділення у разі її вимкнення.





Реалізується проєкт в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачене будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі придбання комп'ютерного томографу.





Так, на сьогодні в області триває реконструкція 7-ми приймальних відділень, загальна кошторисна вартість якої 117 млн 447 тис. 936 грн. З них кошти державного бюджету – 56 млн грн, місцевих бюджетів - орієнтовно 59 млн грн (залежить від заключених договорів на виконання робіт).





Слід зауважити, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 грн на приймальне відділення Волинської обласної клінічної лікарні. Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення Волинської обласної лікарні буде становити 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту.





Перерозподіл зумовлений економією коштів на реконструкції інших приймальних відділень області, тож ці кошти додатково спрямували на реконструкцію приймального відділення Волинської ОКЛ.



Наразі рівень освоєння коштів становить 80%.





Окрім цього, відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні матиме устаткування і обладнання, яке затверджене МОЗ України для всіх приймальних відділень згідно з проектом «EMERGENCY 2020». Окрім УЗД–апарату, ендоскопічного обладнання, кардіомоніторів, дифібриляторів, апарату ШВЛ та лабораторного обладнання, для медичного закладу за державні кошти придбали





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КП «Волинської обласної клінічної лікарні» Волинської обласної ради наразі у самому розпалі.Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації Тут триває розбудова сучасного приймального відділення, яке відповідає європейським стандартам. Наразі тривають внутрішні ремонтні та оздоблювальні роботи, зокрема, робітники вкладають плитку, фарбують стіни та стелю, тощо. На сьогодні 60 будівельників працюють, не покладаючи рук, аби відділення запрацювало якнайшвидше.Також триває встановлення автономного дизельного генератора додаткового живлення, аби забезпечити електроенергією приймальне відділення у разі її вимкнення.Реалізується проєкт в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачене будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу, в тому числі придбання комп'ютерного томографу.Так, на сьогодні в області триває реконструкція 7-ми приймальних відділень, загальна кошторисна вартість якої 117 млн 447 тис. 936 грн. З них кошти державного бюджету – 56 млн грн, місцевих бюджетів - орієнтовно 59 млн грн (залежить від заключених договорів на виконання робіт).Слід зауважити, що днями за поданням Волинської ОДА Мінрегіон наказом затвердив перерозподіл коштів в сумі 2 млн 150 грн на приймальне відділення Волинської обласної клінічної лікарні. Відтак, вартість робіт з реконструкції приймального відділення Волинської обласної лікарні буде становити 11,65 млн грн, а не 9,5 млн грн, як було заплановано від початку реалізації проекту.Перерозподіл зумовлений економією коштів на реконструкції інших приймальних відділень області, тож ці кошти додатково спрямували на реконструкцію приймального відділення Волинської ОКЛ.Наразі рівень освоєння коштів становить 80%.Окрім цього, відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні матиме устаткування і обладнання, яке затверджене МОЗ України для всіх приймальних відділень згідно з проектом «EMERGENCY 2020». Окрім УЗД–апарату, ендоскопічного обладнання, кардіомоніторів, дифібриляторів, апарату ШВЛ та лабораторного обладнання, для медичного закладу за державні кошти придбали новий комп’ютерний томограф , який сьогодні вже прибув у медзаклад. Його встановлення попередньо планується по завершенню будівельних робіт у січні 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію