На Волині два освітні заклади хочуть об’єднати в один навчальний комплекс
Сьогодні, 06:28
Іваничівська селищна рада планує взяти на баланс приміщення колишньої школи-інтернату, яке наразі належить області й пустує.
Про це повідомила голова Іваничівської ОТГ Лідія Томашевська 15-го грудня під час пленарного засідання, пише БУГ.
За її словами, приміщення школи-інтернату варто доєднати до місцевого ліцею №1 і створити навчальний комплекс, аби учні могли навчатися в одну, першу зміну.
«Зараз це обласна комунальна власність. Але наразі область передає багато об’єктів на баланс ОТГ. І це приміщення нам пропонували забрати, та й ми самі цього хотіли.
Об’єкт в дуже хорошому стані. І буде прикро, якщо він почне руйнуватися.
Приміщення школи-інтернату і школи №1 знаходяться поряд, тому можна створити єдиний навчальний комплекс.
Це для того, щоб навчання в школі не було в дві зміни. Бо ті діти, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому, коли на вулиці вже темно. А це страшно і не безпечно», – наголосила Лідія Томашевська.
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Про це повідомила голова Іваничівської ОТГ Лідія Томашевська 15-го грудня під час пленарного засідання, пише БУГ.
За її словами, приміщення школи-інтернату варто доєднати до місцевого ліцею №1 і створити навчальний комплекс, аби учні могли навчатися в одну, першу зміну.
«Зараз це обласна комунальна власність. Але наразі область передає багато об’єктів на баланс ОТГ. І це приміщення нам пропонували забрати, та й ми самі цього хотіли.
Об’єкт в дуже хорошому стані. І буде прикро, якщо він почне руйнуватися.
Приміщення школи-інтернату і школи №1 знаходяться поряд, тому можна створити єдиний навчальний комплекс.
Це для того, щоб навчання в школі не було в дві зміни. Бо ті діти, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому, коли на вулиці вже темно. А це страшно і не безпечно», – наголосила Лідія Томашевська.
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