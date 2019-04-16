На Волині два освітні заклади хочуть об’єднати в один навчальний комплекс





Про це повідомила голова Іваничівської ОТГ Лідія Томашевська 15-го грудня під час пленарного засідання, пише



За її словами, приміщення школи-інтернату варто доєднати до місцевого ліцею №1 і створити навчальний комплекс, аби учні могли навчатися в одну, першу зміну.



«Зараз це обласна комунальна власність. Але наразі область передає багато об’єктів на баланс ОТГ. І це приміщення нам пропонували забрати, та й ми самі цього хотіли.



Об’єкт в дуже хорошому стані. І буде прикро, якщо він почне руйнуватися.



Приміщення школи-інтернату і школи №1 знаходяться поряд, тому можна створити єдиний навчальний комплекс.



Це для того, щоб навчання в школі не було в дві зміни. Бо ті діти, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому, коли на вулиці вже темно. А це страшно і не безпечно», – наголосила Лідія Томашевська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівська селищна рада планує взяти на баланс приміщення колишньої школи-інтернату, яке наразі належить області й пустує.Про це повідомила голова Іваничівської ОТГ15-го грудня під час пленарного засідання, пише БУГ За її словами, приміщення школи-інтернату варто доєднати до місцевого ліцею №1 і створити навчальний комплекс, аби учні могли навчатися в одну, першу зміну.«Зараз це обласна комунальна власність. Але наразі область передає багато об’єктів на баланс ОТГ. І це приміщення нам пропонували забрати, та й ми самі цього хотіли.Об’єкт в дуже хорошому стані. І буде прикро, якщо він почне руйнуватися.Приміщення школи-інтернату і школи №1 знаходяться поряд, тому можна створити єдиний навчальний комплекс.Це для того, щоб навчання в школі не було в дві зміни. Бо ті діти, які навчаються у другу зміну, змушені повертатися додому, коли на вулиці вже темно. А це страшно і не безпечно», – наголосила Лідія Томашевська.

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