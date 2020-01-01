МОЗ розраховує отримати перші дози COVID-вакцини в лютому
15 грудень, 23:30
Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати перші дози вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю Радіо НВ.
«Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», - повідомив Степанов.
Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.
«Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати», - сказав Степанов.
За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.
До слова, Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати за кошти державного бюджету близько 21 мільйона громадян.
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Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю Радіо НВ.
«Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», - повідомив Степанов.
Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.
«Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати», - сказав Степанов.
За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.
До слова, Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати за кошти державного бюджету близько 21 мільйона громадян.
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