МОЗ розраховує отримати перші дози COVID-вакцини в лютому





Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю



«Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», - повідомив Степанов.



Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.



«Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати», - сказав Степанов.



За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.



До слова, Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати за кошти державного бюджету близько 21 мільйона громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати перші дози вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року.Про це міністр охорони здоров'ясказав в інтерв'ю Радіо НВ «Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», - повідомив Степанов.Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.«Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати», - сказав Степанов.За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.До слова, Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати за кошти державного бюджету близько 21 мільйона громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію