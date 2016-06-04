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У Володимирі-Волинському обирають персонажа, який асоціюватиметься з містом

У Володимирі-Волинському обирають персонажа, який асоціюватиметься з містом
Персонажем, який розповідатиме про історію та культуру Володимира-Волинського за допомогою додатка, може стати Дракон.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

У мерії працюють над підготовкою заявки на оголошений Українським культурним фондом конкурс щодо створення персонажа, який асоціюватиметься з Володимиром-Волинським. Він “оживатиме” за допомогою спеціального додатку та розповідатиме про місто.

У рамках підготовки було проведено опитування, в якому взяли участь 289 мешканців. Із них 64,9% – жінки, а 35,1% – чоловіки. За його результатами 65,5% респондентів вказали, що їм до вподоби персонаж містичного або казкового характеру. Так, отримавши 80 голосів, що становить 27,7% від загальної кількості відповідей, переможним став варіант “Дракон”.

Відомо, що саме з цією чарівною істотою пов’язані легенди про створення княжого міста.

Проєкт буде втілено у разі виграшу в конкурсі.
У Володимирі-Волинському обирають персонажа, який асоціюватиметься з містом



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Теги: Володимир-Волинський, персонаж, дракон, голосування
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