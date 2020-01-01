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Страх, залякування та насильство: у Раді Європи розповіли про ситуацію в українських в’язницях

Страх, залякування та насильство: у Раді Європи розповіли про ситуацію в українських в’язницях
Комітет Ради Європи підтримав скорочення кількості ув'язнених в українських колоніях.

Про це повідомляють у звіті, опублікованому організацією за підсумками спеціального візиту в Україну, пише Громадське.

Під час візиту представників Ради Європи кількість ув'язнених в Україні становила приблизно 51 тисячу людей. У 2017 засуджених було 57 тисяч.

У Комітеті наголосили, що 37% засуджених в Україні перебувають на попередньому ув'язненні — така кількість свідчить про надмірне використання цього запобіжного заходу в Україні. Для розв'язання цієї проблеми закликають обмежити використання попереднього ув'язнення та частіше вдаватися до альтернативних заходів.

Представники Комітету зафіксували покращення ситуації в харківській колонії №25. Минулого року тут виявили випадки жорстокого поводження з ув'язненими. Зокрема, співробітники колонії били засуджених гумовими кийками та погрожували зґвалтуванням. В окремих випадках у в'язниці виявляли навіть ознаки тортур — опіки, сильні побиття та удушення за допомогою пластикового пакета. Проте на покращення ситуації могла вплинути зміна керівництва колонії.

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Крім цього, із колонії №100 під Харковом надходять повідомлення про жорстоке фізичне поводження з боку персоналу. Члени делегації Комітету зазначили, що ув'язнені в колонії №100 та колонії №77 у Бердянську побоюються можливих репресій і фізичного насильства. За їх словами, колонія №77 виділяється атмосферою страху, що панує серед ув'язнених.

«За останні 30 років під час численних відвідувань 47 держав-членів Ради Європи вона (делегація Комітету — ред.) навряд чи коли-небудь відвідувала в'язницю з такими масовими відмовами ув'язнених у бесідах», — наголосили у звіті.

Там зазначили, що управління цією колонією здійснюють способом залякування та насильства. А жорстоке поводження із засудженими здійснюють інші в'язні — за мовчазної згоди персоналу колонії. Такі дії є загальноприйнятим способом підтримки порядку в установі.

У Комітеті наголосили, що використання окремих ув'язнених як «чергових ув'язнених» є неприйнятною практикою для колоній. Українську сторону закликали зробити все можливе, аби припинити це.

Автори звіту закликали українську владу вжити заходів, аби засуджені в цих колоніях не зазнавали репресій від інших засуджених або персоналу. У Комітеті зазначили, що такі випадки слід ефективно розслідувати, а винних притягувати до відповідальності.

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Теги: в'язниця, насильство, колонія
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