Страх, залякування та насильство: у Раді Європи розповіли про ситуацію в українських в’язницях





Про це повідомляють у звіті, опублікованому організацією за підсумками спеціального візиту в Україну, пише



Під час візиту представників Ради Європи кількість ув'язнених в Україні становила приблизно 51 тисячу людей. У 2017 засуджених було 57 тисяч.



У Комітеті наголосили, що 37% засуджених в Україні перебувають на попередньому ув'язненні — така кількість свідчить про надмірне використання цього запобіжного заходу в Україні. Для розв'язання цієї проблеми закликають обмежити використання попереднього ув'язнення та частіше вдаватися до альтернативних заходів.



Представники Комітету зафіксували покращення ситуації в харківській колонії №25. Минулого року тут виявили випадки жорстокого поводження з ув'язненими. Зокрема, співробітники колонії били засуджених гумовими кийками та погрожували зґвалтуванням. В окремих випадках у в'язниці виявляли навіть ознаки тортур — опіки, сильні побиття та удушення за допомогою пластикового пакета. Проте на покращення ситуації могла вплинути зміна керівництва колонії.



У Мін'юсті запропонували альтернативу обмеженню волі засуджених

Для ефективнішого управління: в Україні з’явиться рейтинг в’язниць.

Крім цього, із колонії №100 під Харковом надходять повідомлення про жорстоке фізичне поводження з боку персоналу. Члени делегації Комітету зазначили, що ув'язнені в колонії №100 та колонії №77 у Бердянську побоюються можливих репресій і фізичного насильства. За їх словами, колонія №77 виділяється атмосферою страху, що панує серед ув'язнених.



«За останні 30 років під час численних відвідувань 47 держав-членів Ради Європи вона (делегація Комітету — ред.) навряд чи коли-небудь відвідувала в'язницю з такими масовими відмовами ув'язнених у бесідах», — наголосили у звіті.



Там зазначили, що управління цією колонією здійснюють способом залякування та насильства. А жорстоке поводження із засудженими здійснюють інші в'язні — за мовчазної згоди персоналу колонії. Такі дії є загальноприйнятим способом підтримки порядку в установі.



У Комітеті наголосили, що використання окремих ув'язнених як «чергових ув'язнених» є неприйнятною практикою для колоній. Українську сторону закликали зробити все можливе, аби припинити це.



Автори звіту закликали українську владу вжити заходів, аби засуджені в цих колоніях не зазнавали репресій від інших засуджених або персоналу. У Комітеті зазначили, що такі випадки слід ефективно розслідувати, а винних притягувати до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет Ради Європи підтримав скорочення кількості ув'язнених в українських колоніях.Про це повідомляють у звіті, опублікованому організацією за підсумками спеціального візиту в Україну, пише Громадське Під час візиту представників Ради Європи кількість ув'язнених в Україні становила приблизно 51 тисячу людей. У 2017 засуджених було 57 тисяч.У Комітеті наголосили, що 37% засуджених в Україні перебувають на попередньому ув'язненні — така кількість свідчить про надмірне використання цього запобіжного заходу в Україні. Для розв'язання цієї проблеми закликають обмежити використання попереднього ув'язнення та частіше вдаватися до альтернативних заходів.Представники Комітету зафіксували покращення ситуації в харківській колонії №25. Минулого року тут виявили випадки жорстокого поводження з ув'язненими. Зокрема, співробітники колонії били засуджених гумовими кийками та погрожували зґвалтуванням. В окремих випадках у в'язниці виявляли навіть ознаки тортур — опіки, сильні побиття та удушення за допомогою пластикового пакета. Проте на покращення ситуації могла вплинути зміна керівництва колонії.У Мін'юсті запропонували альтернативу обмеженню волі засудженихДля ефективнішого управління: в Україні з’явиться рейтинг в’язниць.Крім цього, із колонії №100 під Харковом надходять повідомлення про жорстоке фізичне поводження з боку персоналу. Члени делегації Комітету зазначили, що ув'язнені в колонії №100 та колонії №77 у Бердянську побоюються можливих репресій і фізичного насильства. За їх словами, колонія №77 виділяється атмосферою страху, що панує серед ув'язнених.«За останні 30 років під час численних відвідувань 47 держав-членів Ради Європи вона (делегація Комітету — ред.) навряд чи коли-небудь відвідувала в'язницю з такими масовими відмовами ув'язнених у бесідах», — наголосили у звіті.Там зазначили, що управління цією колонією здійснюють способом залякування та насильства. А жорстоке поводження із засудженими здійснюють інші в'язні — за мовчазної згоди персоналу колонії. Такі дії є загальноприйнятим способом підтримки порядку в установі.У Комітеті наголосили, що використання окремих ув'язнених як «чергових ув'язнених» є неприйнятною практикою для колоній. Українську сторону закликали зробити все можливе, аби припинити це.Автори звіту закликали українську владу вжити заходів, аби засуджені в цих колоніях не зазнавали репресій від інших засуджених або персоналу. У Комітеті зазначили, що такі випадки слід ефективно розслідувати, а винних притягувати до відповідальності.

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