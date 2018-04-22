В будинку немає їжі та антисанітарія: на Волині за недогляд судили матір двох дітей





Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пише



У її помешканні брудно, антисанітарія, недостатньо їжі, а сама жінка зловживає спиртними напоями.



За такий спосіб життя та неналежне виконання батьківських обов’язків суд оштрафував її на 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 27 травня 2020 року безробітна й незаміжня мешканка Любешівщини зловживає алкогольними напоями й неналежно доглядає своїх двох дітей.Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пише Район.Любешів У її помешканні брудно, антисанітарія, недостатньо їжі, а сама жінка зловживає спиртними напоями.За такий спосіб життя та неналежне виконання батьківських обов’язків суд оштрафував її на 850 гривень.

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