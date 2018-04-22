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В будинку немає їжі та антисанітарія: на Волині за недогляд судили матір двох дітей

В будинку немає їжі та антисанітарія: на Волині за недогляд судили матір двох дітей
З 27 травня 2020 року безробітна й незаміжня мешканка Любешівщини зловживає алкогольними напоями й неналежно доглядає своїх двох дітей.

Про це йдеться в постанові Любешівського районного суду, пише Район.Любешів.

У її помешканні брудно, антисанітарія, недостатньо їжі, а сама жінка зловживає спиртними напоями.

За такий спосіб життя та неналежне виконання батьківських обов’язків суд оштрафував її на 850 гривень.

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Теги: недогляд, суд, антисанітарія
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