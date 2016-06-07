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71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО

71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО
71-річну мандрівницю, яка за пазухою несла до Росії дві пляшки наркотиків, затримали прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску «Гоптівка».

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Жінку видав службовий собака.

Вона усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку.

Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки.

Нашу співвітчизницю разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.


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Теги: наркотики, прикордонники, митниця, бабуся, собака
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