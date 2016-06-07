71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
71-річну мандрівницю, яка за пазухою несла до Росії дві пляшки наркотиків, затримали прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску «Гоптівка».
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Жінку видав службовий собака.
Вона усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку.
Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки.
Нашу співвітчизницю разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.
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Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Жінку видав службовий собака.
Вона усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку.
Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки.
Нашу співвітчизницю разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.
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