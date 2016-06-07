71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО





Про це інформує



Жінку видав службовий собака.



Вона усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку.



Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки.



Нашу співвітчизницю разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 71-річну мандрівницю, яка за пазухою несла до Росії дві пляшки наркотиків, затримали прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску «Гоптівка».Про це інформує Державна прикордонна служба України Жінку видав службовий собака.Вона усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку.Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки.Нашу співвітчизницю разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.

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