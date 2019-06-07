В Україні зростуть тарифи на електроенергію





Є два варіанти росту цін:



- зовсім скасують “спеціальні ціни” для населення;

- підвищать тарифи для населення приблизно на 30%.



Якби українці зараз платили за загальними тарифами, то за перші 100 кВт*год електроенергії замість 90 грн віддавали б 243 грн. Щоравда, до тарифу 2,43 грн входить компенсація низьких цін для простих українців. Тому якби скасували зниження вартості в окремих випадках, то загальний тариф був би близько 2,18 грн за кВт*год.



За підвищення цін на 30% у середньому кожен кіловат-година може подорожчати з 1,1 до 1,43 грн. Це менше, ніж при повному скасуванні контрольованих тарифів, але водночас і проблема перехресного субсидування в цьому разі залишиться.



У Кабінеті міністрів, є й інший, більш м’який варіант: скасувати знижку на перші 100 кВт*год електроенергії. Зараз за них треба платити 90 копійок, а за кожен наступний кВт*год – уже по 1,68 грн. Якщо таке рішення ухвалять, 150 кВт*год подорожчають з 174 до 252 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 2021 року підвищать тарифи на електроенергію для населення. Таке рішення вже анонсували в Міненерго. І навіть якщо відомство очолить нова людина, подорожчання неминуче. Про це пише OBOZREVATEL Є два варіанти росту цін:- зовсім скасують “спеціальні ціни” для населення;- підвищать тарифи для населення приблизно на 30%.Якби українці зараз платили за загальними тарифами, то за перші 100 кВт*год електроенергії замість 90 грн віддавали б 243 грн. Щоравда, до тарифу 2,43 грн входить компенсація низьких цін для простих українців. Тому якби скасували зниження вартості в окремих випадках, то загальний тариф був би близько 2,18 грн за кВт*год.За підвищення цін на 30% у середньому кожен кіловат-година може подорожчати з 1,1 до 1,43 грн. Це менше, ніж при повному скасуванні контрольованих тарифів, але водночас і проблема перехресного субсидування в цьому разі залишиться.У Кабінеті міністрів, є й інший, більш м’який варіант: скасувати знижку на перші 100 кВт*год електроенергії. Зараз за них треба платити 90 копійок, а за кожен наступний кВт*год – уже по 1,68 грн. Якщо таке рішення ухвалять, 150 кВт*год подорожчають з 174 до 252 грн.

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