Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 16 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 242 особи;летальних випадків – 264;одужало – 12 549 осіб;здійснили тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).Кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість інфікованих, проте показник захворюваності залишається на високому рівні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 919 704 особи;одужало – 535 417 осіб;летальних випадків – 15 744;провели ПЛР-тестувань – 5 125 389.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 95 160 випадків;Вінницька область – 20 093 випадки;Волинська область – 28 923 випадки;Дніпропетровська область – 50 316 випадків;Донецька область – 30 466 випадків;Житомирська область – 34 611 випадків;Закарпатська область – 26 432 випадки;Запорізька область – 43 835 випадків;Івано-Франківська область – 41 082 випадки;Київська область – 50 040 випадків;Кіровоградська область – 7 375 випадків;Луганська область – 8 166 випадків;Львівська область – 54 833 випадки;Миколаївська область – 24 749 випадків;Одеська область – 59 974 випадки;Полтавська область – 30 466 випадків;Рівненська область – 36 974 випадки;Сумська область – 36 251 випадок;Тернопільська область – 31 581 випадок;Харківська область – 63 178 випадків;Херсонська область – 14 643 випадки;Хмельницька область – 35 157 випадків;Черкаська область – 32 803 випадки;Чернівецька область – 37 266 випадків;Чернігівська область – 25 330 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.