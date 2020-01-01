Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:53
10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 16 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 242 особи;
летальних випадків – 264;
одужало – 12 549 осіб;
здійснили тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
Кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість інфікованих, проте показник захворюваності залишається на високому рівні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 919 704 особи;
одужало – 535 417 осіб;
летальних випадків – 15 744;
провели ПЛР-тестувань – 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 95 160 випадків;
Вінницька область – 20 093 випадки;
Волинська область – 28 923 випадки;
Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
Донецька область – 30 466 випадків;
Житомирська область – 34 611 випадків;
Закарпатська область – 26 432 випадки;
Запорізька область – 43 835 випадків;
Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
Київська область – 50 040 випадків;
Кіровоградська область – 7 375 випадків;
Луганська область – 8 166 випадків;
Львівська область – 54 833 випадки;
Миколаївська область – 24 749 випадків;
Одеська область – 59 974 випадки;
Полтавська область – 30 466 випадків;
Рівненська область – 36 974 випадки;
Сумська область – 36 251 випадок;
Тернопільська область – 31 581 випадок;
Харківська область – 63 178 випадків;
Херсонська область – 14 643 випадки;
Хмельницька область – 35 157 випадків;
Черкаська область – 32 803 випадки;
Чернівецька область – 37 266 випадків;
Чернігівська область – 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 16 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 242 особи;
летальних випадків – 264;
одужало – 12 549 осіб;
здійснили тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
Кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість інфікованих, проте показник захворюваності залишається на високому рівні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 919 704 особи;
одужало – 535 417 осіб;
летальних випадків – 15 744;
провели ПЛР-тестувань – 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 95 160 випадків;
Вінницька область – 20 093 випадки;
Волинська область – 28 923 випадки;
Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
Донецька область – 30 466 випадків;
Житомирська область – 34 611 випадків;
Закарпатська область – 26 432 випадки;
Запорізька область – 43 835 випадків;
Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
Київська область – 50 040 випадків;
Кіровоградська область – 7 375 випадків;
Луганська область – 8 166 випадків;
Львівська область – 54 833 випадки;
Миколаївська область – 24 749 випадків;
Одеська область – 59 974 випадки;
Полтавська область – 30 466 випадків;
Рівненська область – 36 974 випадки;
Сумська область – 36 251 випадок;
Тернопільська область – 31 581 випадок;
Харківська область – 63 178 випадків;
Херсонська область – 14 643 випадки;
Хмельницька область – 35 157 випадків;
Черкаська область – 32 803 випадки;
Чернівецька область – 37 266 випадків;
Чернігівська область – 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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