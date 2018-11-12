Сьогодні, 16 грудня, частина Луцька буде без води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Інформують, що у зазначений час будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах.



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