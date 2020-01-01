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У «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

У «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
У «StrikeCity», що розташований у торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зазначається, що вартість однієї години гри – 100 гривень.

Тож усіх охочих запрошують у заклад, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, 2-й поверх ТРЦ ПортCity.

У «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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