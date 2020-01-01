Лучанин, який вкрав у магазині коробку цукерок, сяде у тюрму на 4 роки
Сьогодні, 09:27
Раніше судимий лучанин, який вкрав коробку цукерок «Raffaello» у магазині, потрапив за ґрати на чотири роки.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 20 квітня минулого року раніше судимий лучанин відкрито викрав цукерки «Raffaello» з магазину «Сім23» на вулиці Рівненській, 105. Сума завданих збитків – 78 гривень 90 копійок.
У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він вказав, що дійсно скоїв крадіжку, але не погодився з кваліфікацією справи (грабіж), зазначивши, що цукерки він викрав таємно, ніхто навздогін йому не кричав та не гнався за ним.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
Продавчиня магазину у суді розповіла, що потерпілий відкрито взяв з полиці коробку цукерок, сховав їх собі під одяг та почав виходити з магазину. Чоловік був постійно у її полі зору, тож побачивши це, вона відразу ж почала кричати йому ще в магазині, аби той зупинився. Однак крадій, добре чуючи її крики, не зупинявся, тож жінка вибігла за ним на вулицю, де з колегою вони затримали злодія та забрали «Raffaello».
Врахувавши всі обставини, суд призначив чоловіку покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 20 квітня минулого року раніше судимий лучанин відкрито викрав цукерки «Raffaello» з магазину «Сім23» на вулиці Рівненській, 105. Сума завданих збитків – 78 гривень 90 копійок.
У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він вказав, що дійсно скоїв крадіжку, але не погодився з кваліфікацією справи (грабіж), зазначивши, що цукерки він викрав таємно, ніхто навздогін йому не кричав та не гнався за ним.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
Продавчиня магазину у суді розповіла, що потерпілий відкрито взяв з полиці коробку цукерок, сховав їх собі під одяг та почав виходити з магазину. Чоловік був постійно у її полі зору, тож побачивши це, вона відразу ж почала кричати йому ще в магазині, аби той зупинився. Однак крадій, добре чуючи її крики, не зупинявся, тож жінка вибігла за ним на вулицю, де з колегою вони затримали злодія та забрали «Raffaello».
Врахувавши всі обставини, суд призначив чоловіку покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
Отакий піздец в країні, вкрав цукерки посадили на 4 роки, держпосадовец вкрав мільйони виправдали, або збив машиною людину отримай умовне, якщо маєш кеш.
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