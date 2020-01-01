Лучанин, який вкрав у магазині коробку цукерок, сяде у тюрму на 4 роки





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 20 квітня минулого року раніше судимий лучанин відкрито викрав цукерки «Raffaello» з магазину «Сім23» на вулиці Рівненській, 105. Сума завданих збитків – 78 гривень 90 копійок.



У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він вказав, що дійсно скоїв крадіжку, але не погодився з кваліфікацією справи (грабіж), зазначивши, що цукерки він викрав таємно, ніхто навздогін йому не кричав та не гнався за ним.



Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.



Продавчиня магазину у суді розповіла, що потерпілий відкрито взяв з полиці коробку цукерок, сховав їх собі під одяг та почав виходити з магазину. Чоловік був постійно у її полі зору, тож побачивши це, вона відразу ж почала кричати йому ще в магазині, аби той зупинився. Однак крадій, добре чуючи її крики, не зупинявся, тож жінка вибігла за ним на вулицю, де з колегою вони затримали злодія та забрали «Raffaello».



Врахувавши всі обставини, суд призначив чоловіку покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.



Головне фото – ілюстративне.

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