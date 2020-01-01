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«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*

«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*
В «Generator City», що в ТРЦ «ПортCity», функціонує безкоштовна професійна школа роллера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

За віковими категоріями та рівнями:
- Початковий;
- Середній;
- Високий.

8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.

Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86

«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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