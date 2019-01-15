У Струмівці через коротке замикання електромережі горів будинок
Сьогодні, 09:39
На Волині за минулу добу трапилось дві пожежі.
Так, о 01:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховій цегляній адмінбудівлі в селі Кадище Ківерцівського району. Працівники ДСНС о 02:39 локалізували загорання, о 03:01 – ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також о 22:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку з газаблоків в селі Струмівка Луцького району. Пожежу локалізували о 22:56, а ліквідували о 23:50.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Так, о 01:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховій цегляній адмінбудівлі в селі Кадище Ківерцівського району. Працівники ДСНС о 02:39 локалізували загорання, о 03:01 – ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також о 22:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку з газаблоків в селі Струмівка Луцького району. Пожежу локалізували о 22:56, а ліквідували о 23:50.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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