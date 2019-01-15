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У Струмівці через коротке замикання електромережі горів будинок

У Струмівці через коротке замикання електромережі горів будинок
На Волині за минулу добу трапилось дві пожежі.

Так, о 01:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховій цегляній адмінбудівлі в селі Кадище Ківерцівського району. Працівники ДСНС о 02:39 локалізували загорання, о 03:01 – ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Також о 22:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку з газаблоків в селі Струмівка Луцького району. Пожежу локалізували о 22:56, а ліквідували о 23:50.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: Струмівка, пожежа
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