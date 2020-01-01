Одна смерть і майже 400 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 396 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 212,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 69,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 4,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 1,
Луцький район – 62,
Рожищенський – 8,
Шацький район – 2.
Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 28 923 випадки.
Одужали – 22 038 (за останню добу – 453). А от летальних випадків вже є 475 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).
Методом ПЛР всього обстежили 120038 осіб, за минулу добу обстежили - 862 особи.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 212,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 69,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 4,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 1,
Луцький район – 62,
Рожищенський – 8,
Шацький район – 2.
Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 28 923 випадки.
Одужали – 22 038 (за останню добу – 453). А от летальних випадків вже є 475 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).
Методом ПЛР всього обстежили 120038 осіб, за минулу добу обстежили - 862 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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