Одна смерть і майже 400 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 212,

м. Нововолинськ – 9,

Володимир-Волинський район – 69,

Горохівський район – 1,

Іваничівський район – 4,

Ківерцівський район –10,

Ковельський район – 16,

Любомльський район – 2,

Любешівський район – 1,

Луцький район – 62,

Рожищенський – 8,

Шацький район – 2.



Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 28 923 випадки.

Одужали – 22 038 (за останню добу – 453). А от летальних випадків вже є 475 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).



Методом ПЛР всього обстежили 120038 осіб, за минулу добу обстежили - 862 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 396 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, за минулу добу коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 212,м. Нововолинськ – 9,Володимир-Волинський район – 69,Горохівський район – 1,Іваничівський район – 4,Ківерцівський район –10,Ковельський район – 16,Любомльський район – 2,Любешівський район – 1,Луцький район – 62,Рожищенський – 8,Шацький район – 2.Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 28 923 випадки.Одужали – 22 038 (за останню добу – 453). А от летальних випадків вже є 475 (за останню добу – 1, в місті Луцьку).Методом ПЛР всього обстежили 120038 осіб, за минулу добу обстежили - 862 особи.

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