На Волині судили двох молодиків, які побили і пограбували 13-річного хлопця
Сьогодні, 21:18
Двом молодикам, які в березні у Нововолинську побили та пограбували 13-річного хлопця, суд призначив покарання – 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 11-го грудня, - пише Буг.
Так, конфлікт стався 15-го березня на мікрорайоні Шахтарському у дворі між будинками №31 та 30. Пізніше поліція встановила осіб, які вчинили грабіж. Ними виявилися двоє нововолинців, 19-ти та 16-ти років.
У справі вказано, що 19-річний хлопець, діючи за попередньою змовою зі своїм 16-річним товаришем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесли удари ногами і руками по голові та тулубу потерпілому. І заволоділи його грошовими коштами в сумі 42 гривні.
Своїми діями спричинили потерпілому тілесні ушкодження.
Умисні дії обвинувачених, вчинені за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України.
Розглянувши матеріали справи, суд призначив обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо обвинувачені протягом іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового злочину.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 11-го грудня, - пише Буг.
Так, конфлікт стався 15-го березня на мікрорайоні Шахтарському у дворі між будинками №31 та 30. Пізніше поліція встановила осіб, які вчинили грабіж. Ними виявилися двоє нововолинців, 19-ти та 16-ти років.
У справі вказано, що 19-річний хлопець, діючи за попередньою змовою зі своїм 16-річним товаришем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесли удари ногами і руками по голові та тулубу потерпілому. І заволоділи його грошовими коштами в сумі 42 гривні.
Своїми діями спричинили потерпілому тілесні ушкодження.
Умисні дії обвинувачених, вчинені за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України.
Розглянувши матеріали справи, суд призначив обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо обвинувачені протягом іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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