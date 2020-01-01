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Волинський бізнесмен незаконно торгував пальним

Волинський бізнесмен незаконно торгував пальним
У Ківерцях викрили бізнесмена, який здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії.

Про це інформує ГУ ДПС у Волинській області.

Так, 15 грудня працівниками Головного управління ДФС у Волинській області під час проведення контрольно-перевірочних заходів вилучили з обігу понад 6500 літрів пального на суму понад 125 тисяч гривень.

А от фінансова санкція за таке порушення становить 650 тисяч гривень.

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Теги: пальне, Ківерці
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