Волинський бізнесмен незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:31
У Ківерцях викрили бізнесмена, який здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії.
Про це інформує ГУ ДПС у Волинській області.
Так, 15 грудня працівниками Головного управління ДФС у Волинській області під час проведення контрольно-перевірочних заходів вилучили з обігу понад 6500 літрів пального на суму понад 125 тисяч гривень.
А от фінансова санкція за таке порушення становить 650 тисяч гривень.
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Про це інформує ГУ ДПС у Волинській області.
Так, 15 грудня працівниками Головного управління ДФС у Волинській області під час проведення контрольно-перевірочних заходів вилучили з обігу понад 6500 літрів пального на суму понад 125 тисяч гривень.
А от фінансова санкція за таке порушення становить 650 тисяч гривень.
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