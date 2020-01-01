Волинський бізнесмен незаконно торгував пальним





Про це інформує ГУ ДПС у Волинській області.



Так, 15 грудня працівниками Головного управління ДФС у Волинській області під час проведення контрольно-перевірочних заходів вилучили з обігу понад 6500 літрів пального на суму понад 125 тисяч гривень.



А от фінансова санкція за таке порушення становить 650 тисяч гривень.

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