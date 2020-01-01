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Протести підприємців у Києві: кількість мітингувальників збільшується

Протести підприємців у Києві: кількість мітингувальників збільшується
Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують мітингувати на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає УНІАН, станом на 9:20 на Майдані перебувало понад 100 осіб. Деякі учасники акції провели тут ніч. Зараз ситуація виглядає спокійно.

За акцією спостерігає небагаточисельна кількість правоохоронців.

Вчора, 15 грудня, організатори акції заявили, що ночуватимуть на Майдані, бо очікують прибуття більшої кількості представників ФОП з областей.

Наразі на Майдані розгорнули три невеликі намети. Кількість мітингувальників збільшується.

У метрополітені на станції метро "Майдан Незалежності" поліція зупиняє людей, схожих на активістів, і перевіряє особисті речі.

Вимоги протестувальників

- Учасники акції заявляють, що вимагають від влади вирішення економічних вимог, і зокрема прийняття низки законопроектів, а також звільнення Данила Гетманцева з посади голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Мітингувальники підкреслюють, що тільки після розв'язання їхніх питань готові розійтися.

- Раніше учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), №3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.



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Теги: Київ, мітинг, підприємці
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