У Володимир-Волинській районній раді – новий депутат

Віктор Дудечко відмовився від мандату.



Згідно з черговістю у списку в територіальному виборчому окрузі депутатом став Микола Костючко. Його зареєстрували депутатом рішенням районної виборчої комісії, - пише

Новому депутату вручили посвідчення і він взяв участь у засіданні 16-го грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го грудня під час сесії Володимир-Волинської районної ради представник районної виборчої комісії повідомила про те, що один з депутатів від партії «Європейська Солідарність»відмовився від мандату.Згідно з черговістю у списку в територіальному виборчому окрузі депутатом став. Його зареєстрували депутатом рішенням районної виборчої комісії, - пише Буг.

Новому депутату вручили посвідчення і він взяв участь у засіданні 16-го грудня.

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