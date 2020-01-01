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У Володимир-Волинській районній раді – новий депутат

У Володимир-Волинській районній раді – новий депутат
16-го грудня під час сесії Володимир-Волинської районної ради представник районної виборчої комісії повідомила про те, що один з депутатів від партії «Європейська Солідарність» Віктор Дудечко відмовився від мандату.

Згідно з черговістю у списку в територіальному виборчому окрузі депутатом став Микола Костючко. Його зареєстрували депутатом рішенням районної виборчої комісії, - пише Буг.

Новому депутату вручили посвідчення і він взяв участь у засіданні 16-го грудня.

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Теги: Володимир-Волинський, райрада
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