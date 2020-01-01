Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання

Володимиру Зеленському привітання з новорічно-різдвяними святами.



Фото із листівкою глава держави



«6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!», – зазначив Зеленський.



Нагадаємо, що 22 жовтня у рамках робочої поїздки на Волинь президент







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 6-го класу школи села Вербка Волинської області першими надіслали президенту Українипривітання з новорічно-різдвяними святами.Фото із листівкою глава держави опублікував у своєму телеграм-каналі.«6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!», – зазначив Зеленський.Нагадаємо, що 22 жовтня у рамках робочої поїздки на Волинь президент оглянув новозбудовану школу у селі Вербка Ковельського району.

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