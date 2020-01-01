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Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання

Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання
Учні 6-го класу школи села Вербка Волинської області першими надіслали президенту України Володимиру Зеленському привітання з новорічно-різдвяними святами.

Фото із листівкою глава держави опублікував у своєму телеграм-каналі.

«6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 22 жовтня у рамках робочої поїздки на Волинь президент оглянув новозбудовану школу у селі Вербка Ковельського району.

Шестикласники з Волині першими надіслали Зеленському новорічно-різдвяні вітання


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Теги: Зеленський, президент, привітання, Волинь
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