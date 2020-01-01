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Степанов розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19

Степанов розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19
Україна може отримати перші партії вакцин проти COVID-19 у першому півріччі 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це під час брифінгу 16 грудня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зауважив, що наразі підписані всі необхідні документи та затверджено заявку України. Окрім того, ведуться переговори з основними виробниками вакцин, які наразі проходять стадію сертифікації. МОЗ ставить на меті розпочати вакцинацію з лютого наступного року.

Підсумовуючи, очільник МОЗ закликав українців дотримуватись протиепідемічних правил. Особливо це важливо у святкові дні для попередження нових спалахів захворювання.

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Теги: вакцини, коронавірус, Україна
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