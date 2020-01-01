Степанов розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19

Україна може отримати перші партії вакцин проти COVID-19 у першому півріччі 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.Про це під час брифінгу 16 грудня заявив міністр охорони здоров'яВін зауважив, що наразі підписані всі необхідні документи та затверджено заявку України. Окрім того, ведуться переговори з основними виробниками вакцин, які наразі проходять стадію сертифікації. МОЗ ставить на меті розпочати вакцинацію з лютого наступного року.Підсумовуючи, очільник МОЗ закликав українців дотримуватись протиепідемічних правил. Особливо це важливо у святкові дні для попередження нових спалахів захворювання.