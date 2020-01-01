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Зафіксували камери відеоспостереження: у Луцьку знайшли крадіїв велосипедів. ФОТО

Зафіксували камери відеоспостереження: у Луцьку знайшли крадіїв велосипедів. ФОТО
У Луцьку дільничні розкрили крадіжку велосипедів. Правопорушників зафіксували камери відеоспостереження. Особи зловмисників оперативно встановили дільничні офіцери поліції. Викрадені велосипеди вилучили.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Із заявою до Луцького відділу поліції звернувся 40-річний лучанин. Чоловік розповів, що невідомі пошкодили замок дверей його підвалу та викрали з приміщення два велосипеди: Formula та Pegasus, вартістю понад 12 тисяч гривень.

Переглянувши відеозаписи камер відеоспостереження, дільничні офіцери поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє 29-річних лучан, один з яких – раніше судимий. Викрадені велосипеди вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Зафіксували камери відеоспостереження: у Луцьку знайшли крадіїв велосипедів. ФОТО
Зафіксували камери відеоспостереження: у Луцьку знайшли крадіїв велосипедів. ФОТО
Зафіксували камери відеоспостереження: у Луцьку знайшли крадіїв велосипедів. ФОТО






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Теги: велосипеди, крадіжка, Луцьк, дільничні
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