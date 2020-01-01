В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Константин Марчено.



«Слава Богу за його благодіяння до нас грішних. Сьогодні отримали наклад першої книги, яку переклали, зверстали і видали в нашому Жидичинському монастирі. Одна невеличка мрія збулась», – йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Жидичинському монастирі Миколая Чудотворця на Волині зверстали і видали першу книгу про чернече життя.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив «Слава Богу за його благодіяння до нас грішних. Сьогодні отримали наклад першої книги, яку переклали, зверстали і видали в нашому Жидичинському монастирі. Одна невеличка мрія збулась», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію