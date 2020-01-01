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В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя

В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
В Жидичинському монастирі Миколая Чудотворця на Волині зверстали і видали першу книгу про чернече життя.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Константин Марчено.

«Слава Богу за його благодіяння до нас грішних. Сьогодні отримали наклад першої книги, яку переклали, зверстали і видали в нашому Жидичинському монастирі. Одна невеличка мрія збулась», – йдеться у дописі.

В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя



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Теги: Волинь, книга, монастир, Жидичинський монастир
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