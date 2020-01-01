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Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня
Відлига охопить практично всю Україну.

Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, температура повітря коливається і буде кружляти навколо нуля. У четвер, 17-го грудня, на Півдні та Заході буде +1+5 градусів, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0-3 градуси морозу.

Наразі температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби, і вночі, і вдень.

Серйозних опадів, за прогнозом синоптикині, не передбачається. Лише подекуди можливі мряка і тумани.

"Хоча загалом ситуація з ожеледицею стала безпечнішою, проте все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком – не поспішайте взувати слизькі кеди чи високі підбори", – наголосила фахівчиня.

За прогнозом Діденко, у Києві 17-го грудня буде хмарно, без істотних опадів, подекуди туман. Температура повітря вночі 0...1 градус морозу, вдень 0...2 градуси тепла.

Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня, підсумувала синоптик.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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