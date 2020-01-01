Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Відлига охопить практично всю Україну.Про це синоптикнаписала на своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, температура повітря коливається і буде кружляти навколо нуля. У четвер, 17-го грудня, на Півдні та Заході буде +1+5 градусів, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0-3 градуси морозу.Наразі температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби, і вночі, і вдень.Серйозних опадів, за прогнозом синоптикині, не передбачається. Лише подекуди можливі мряка і тумани."Хоча загалом ситуація з ожеледицею стала безпечнішою, проте все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком – не поспішайте взувати слизькі кеди чи високі підбори", – наголосила фахівчиня.За прогнозом Діденко, у Києві 17-го грудня буде хмарно, без істотних опадів, подекуди туман. Температура повітря вночі 0...1 градус морозу, вдень 0...2 градуси тепла.Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня, підсумувала синоптик.